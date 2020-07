Vrijwel alles bekend over Samsung Galaxy Buds Live

Een serie van nieuwe leaks rondom de Samsung Galaxy Buds Live betekent dat we vrijwel alles weten wat er te weten valt over de volledig draadloze oortjes van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Misschien nog wel het meest bijzondere van alle nieuwtjes is dat Samsung zelf ook geen moeite meer doet om de release van de Buds Live geheim te houden; er is een Galaxy Buds Live-app geplaatst op zowel de app store van Android als iOS. De app bevestigt onder meer de vorm van de dopjes, evenals de aanwezigheid van actieve noise-cancelling (het heet noise-calceling in de Android-app, dus er mag nog het een en ander gepolijst worden).

Alsof dat nog niet genoeg is, zijn er via WinFuture ook hoogwaardige renders gelekt van de Galaxy Buds Live in de kleuren Mystic Black, Mystic White en Mystic Bronze (vergelijkbare kleuren met wat we verwachten van de Samsung Galaxy Note 20).

De bekende leaker Roland Quandt deelt verder met ons dat de oortjes in Europa ongeveer 190 euro gaan kosten. Ter vergelijking: de Galaxy Buds Plus kostten bij de release 169 euro.

De Samsung Galaxy Buds Live in Mystic Black. (Image credit: WinFuture)

Heb je nog steeds niet genoeg nieuws gezien over de Buds Live? Dan heeft de alom gerespecteerde leaker Ishan Agarwal voor jou nog iets in petto: in de Android-app van de oortjes vond hij een animatie terug van hoe de boonvormige dopjes in je oor moeten gaan zitten.

Al dit nieuws betekent dat Samsung bijzonder weinig te onthullen zal hebben op 5 augustus rondom de Galaxy Buds Live. Gezien het feit dat de fabrikant zelf met bijbehorende apps al op de markt komt, hebben we het idee dat men dat zelf ook niet erg vindt.

De app toont hoe je de touchbediening naar je eigen hand kunt zetten op de Buds Live. Ook werkt de bestaande functie 'Zoek mijn Oortjes' voor de nieuwe doppen.

Het heeft er alle schijn van dat de Buds Live op 5 augustus officieel uit de doeken worden gedaan. Dan vindt het Samsung Unpacked-evenement plaats. Naast de Buds Live verwachten we ook de Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Fold 2, en enkele andere apparaten.