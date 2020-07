Galaxy Watch 3 naam, groottes en materiaal bevestigd door Samsung zelf

Er waren de nodige vragen over Samsungs aanstaande wearable, onder andere de naam. Eerder gingen we ervan uit dat het de Galaxy Watch 2 zou worden, maar recentere geruchten wezen op Samsung Galaxy Watch 3. Die laatste naam is nu ook bevestigd door Samsung zelf.

De Roemeense site Android.ro heeft opgemerkt dat er op de Hongaarse website van Samsung enkele hulppagina's live staan voor een apparaat waarnaar gerefereerd wordt als Galaxy Watch 3. Veel duidelijker dan dat kan het niet worden.

Naast de naam vinden we op deze pagina's ook informatie terug over de verschillende groottes van de te verschijnen smartwatch. De Galaxy Watch 3 zal verschijnen in een 41mm- en een 45mm-versie. Het slimme horloge is in verschillende materialen te verkrijgen, waaronder roestvrij staal. We sluiten niet uit dat op een later moment andere versie-opties mogelijk zijn, waaronder een titaniumversie. Deze is opgedoken in een eerder gerucht.

(Image credit: Samsung)

De modelnummers zijn eveneens te zien op de pagina. Het 41mm-model heet SM-R850, en de 45mm-versie heet SM-R840.

De hulppagina toont verder geen specifieke specs of details, maar het bestaan van de pagina suggereert dat de Samsung Galaxy Watch 3 zeer binnenkort op de markt zal komen. We verwachten dat de smartwatch onthuld gaat worden op het Unpacked-evenement dat op 5 augustus plaatsvindt.

Naast de Galaxy Watch 3 verwachten we ook de nieuwe Samsung Galaxy Note 20-serie, evenals de Samsung Galaxy Tab S7 en de vouwbare Samsung Galaxy Fold 2. Voor de audiofielen onder ons hebben we ook goed nieuws: de Samsung Galaxy Buds Live worden waarschijnlijk ook over ruim een week uit de doeken gedaan.

Via GSMArena