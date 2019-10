Samsung Galaxy A50 krijgt maandelijkse beveiligingsupdates

Samsung staat vooral bekend om hun uitstekende Galaxy S- en Galaxy Note-series. Niet geheel toevallig zijn beide toestellijnen 'high-end' te noemen. De Zuid-Koreaanse fabrikant maakt echter meer dan alleen peperdure telefoons.

Jarenlang heeft het ook de midrange Galaxy A- en budget Galaxy J-series verkocht. Met weinig succes overigens, want het merendeel van deze toestellen waren vrijwel nooit beter dan de concurrentie. Vorig jaar gooide Samsung echter het roer om: het stopte met de Galaxy J en beloofde dat de Galaxy A-lijn betere telefoons zou leveren.

Die belofte heeft onder meer geresulteerd in prima smartphones als de Samsung Galaxy A40, Galaxy A70 én natuurlijk de Samsung Galaxy A50. De best verkochte smartphone in Europa van 2019 toont aan dat de Zuid-Koreanen ook capabel zijn in het produceren van degelijke middenmoters.

Samsung Galaxy A50 bestverkochte smartphone in Europa

Galaxy S10 krijgt belangrijke functies van Galaxy Note 10

Verschijnt de Galaxy S11 op 18 februari?

Het succes van de A50 wordt door Samsung zeker niet over het hoofd gezien. Via Android Police weten we dat de midranger met ingang van deze maand zelfs voorzien gaat worden van maandelijkse updates.

De overstap is bijzonder, omdat telefoons na hun release vrijwel nooit frequenter updates zullen krijgen, maar eerder minder frequent. Hoewel je met de Galaxy A50 al redelijk veilig kunt surfen op het web vanwege de beloofde kwartaalupdates, zijn maandelijkse updates natuurlijk beter.

Naast de Galaxy A50 ontvangen eveneens alle nieuwe Galaxy S- en Galaxy Note-telefoons maandelijkse updates. Ook interessant: de Galaxy A5 (2017) en Galaxy A8 (2018) blijven in het lijstje staan van toestellen die maandelijkse updates krijgen.

(Image credit: Future)

Er zijn ook telefoons verwijderd uit de lijst. Zo ontvangen de Galaxy A5 en Galaxy A3, beide verschenen in 2016, geen updates meer. De oudste smartphones die nog elk kwartaal updates krijgt, zijn de Galaxy S7 en Galaxy S7 Edge.

De zaken bij Samsung lopen voorspoedig. Volgens Bloomberg heeft de fabrikant profijt van sterke smartphoneleveringen, waar onder meer de Note 10 een grote bijdrage aan zou leveren. Dit komt mede doordat er een 5G-versie zou zijn.