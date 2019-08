Samsung Galaxy A50 is de bestverkochte smartphone in Europa

Samsung smartphones zijn het populairst in Europa, zo blijkt uit cijfers van de meest ingekochte smartphones voor de Europese markt. Helemaal bovenaan in de lijst staat de Galaxy A50.

In het tweede kwartaal van 2019 zijn er al 18.3 miljoen Samsung-toestellen verzonden naar Europa, met een marktaandeel van 40,6%. Een stijging van 20% vergeleken met vorig jaar, toen er 15,3 miljoen exemplaren werden verzonden. Zo meldt nieuwswebsite Canalys.



In de top vijf van bestverkochte toestellen vinden we maar liefst drie Samsung smartphones, een Xiaomi en een iPhone. Op één prijkt de Samsung Galaxy A50 met 3,2 miljoen, op twee staat de Samsung Galaxy A40 met 2,2 miljoen exemplaren. De Xiaomi Redmi Note 7 staat op plek drie met 2 miljoen verkochte toestellen, daarna volgt de Samsung Galaxy A20e met 1,9 miljoen en op de vijfde plek staat de iPhone XR met 1,8 miljoen verkochte exemplaren.

Verkoop Xiaomi smartphones stijgt

Naast de Samsung smartphones zijn ook de Xiaomi toestellen in Europa gewild. Met een jaarlijkse groei van 48% krijgt het Chinese bedrijf steeds meer invloed op de Europese smartphonemarkt. Ten opzichte van vorig jaar is het marktaandeel van Xiaomi gegroeid met 9,6%.

"Xiaomi gaat als een speer in Europa. Hun kernactiviteit is het richten op prijsgevoelige landen in Europa. Ze hebben het vertrouwen gewonnen van belangrijke mobiele operators. En ze hebben ook geprofiteerd van de vroege instap in 5G, wat bijdraagt aan de samenwerking tussen exploitanten." Zo laat Canalys analist Mo Jia weten.

Huawei leverde dit jaar in, met 16% minder groei en 8,5 miljoen verkochte exemplaren. Dit heeft te maken met het opgelegde handelsverbod in Amerika, dat nog steeds van kracht is.

Ook Apple verkocht minder smartphones in Europa, in 2018 gingen er nog 7,7 miljoen iPhones over de toonbank, maar dit jaar waren dat er 6,4 miljoen.