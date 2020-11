Rocket League's PS5 en Xbox Series X update is raadselachtig

Ontwikkelaar Psyonix heeft onthuld hoe Rocket League eruit zal zien op de PS5 en Xbox Series X. De resultaten zijn redelijk verrassend.

In een blog post op de website van Rocket League vertelt de ontwikkelaar dat de game twee verschillende weergavemodi zal hebben: Quality en Performance. Quality Mode laat de game draaien op 4K-resolutie met 60 fps. Performance Mode draait weer op 2688 x 1512 (70 procent van 4K) met 120 fps. De user interface blijft wel in 4K werken.

Op de Xbox Series S biedt Quality Mode 1080p-kwaliteit bij 60 fps. Performance Mode zorgt in dit geval voor een resolutie van 1344 x 756 (70 procent van 1080p) met 120 fps.

Interessant genoeg heeft Rocket League op de PS5 geen 120 fps-modus. De game werkt op 4K-resolutie bij 60 fps. Een aparte beslissing, aangezien zelfs de Xbox Series S in staat is om 120 fps aan te kunnen, en dat bij een lagere resolutie.

De PS5 is natuurlijk meer dan in staat om 120 fps te bieden, wat de inputlag helpt te verminderen en snelle reactietijden mogelijk maakt. In competitieve games kan dit het verschil maken. Het lijkt er echter op dat Sony's console nog even op 60 fps blijft hangen.

PS5-upgrade niet klaar?

Als het aankomt om ruwe kracht, dan heeft de Xbox Series X een kleine voorsprong ten opzichte van de PS5. Tot dusver hebben we echter niet veel verschillen gezien tussen third party-titels.

De verschillen in Rocket League zijn echter enorm. Het roept de vraag op of de PS5-upgrade überhaupt al klaar is.

De upgrades verschijnen later dit jaar, maar het lijkt erop dat Rocket League het beste speelbaar zal zijn op de Xbox Series X. Rocket League is recentelijk overigens free-to-play geworden.