Epic Games betaalt jou om Rocket League te downloaden

Rocket League is vanaf nu gratis te spelen. De spelers die de game vóór 23 oktober downloaden uit de Epic Games Store worden beloond met een voucher van €10. Deze tegoedbon kan enkel worden gebruikt voor een select aantal games en add-ons en vervalt op 1 november 2020.

De op voertuigen gebaseerde voetbalgame valt na de overname van Psyonix onder Epic Games en is niet langer via Steam verkrijgbaar. De game blijft nog wel volledig ondersteund voor spelers die de game via Steam hebben gekocht. Ook is cross-platformprogressie beschikbaar, waardoor spelers hun Epic Games Account kunnen linken tussen Xbox One, PS4, Nintendo Switch en Steam.

Momenteel is er een Llama-Rama evenement actief in Rocket League, waarbij spelers beloningen kunnen verdienen voor zowel Rocket League als Epics andere populaire online multiplayer game Fortnite. Ook komt er een Battle Bus naar Rocket League evenals een nieuw speelbaar voertuig.

Rit van je leven

Rocket League werd ontzettend goed ontvangen toen het debuteerde als PlayStation Plus-titel in 2015 en is nog steeds erg populair bij spelers op alle platformen. Nu Rocket League free-to-play is geworden hoeven PlayStation 4- en Nintendo Switch-gebruikers niet meer over een PlayStation Plus of Nintendo Switch Online abonnement te beschikken. Xbox One-spelers hebben echter nog steeds Xbox Live Gold nodig.

De Epic Games Store blijft iedere week gratis nieuwe games weggeven. Voor deze week is dat RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition.