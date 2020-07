OnePlus Nord camera specificaties, RAM, kleuren en meer bevestigd

De OnePlus Nord wordt officieel uit de doeken gedaan op 21 juli, maar het heeft er alle schijn van dat de Chinese fabrikant niet heel veel nieuws meer voor ons in petto zal hebben. De afgelopen weken zijn al de nodige nieuwtjes over de telefoon naar buiten gekomen, en nu zijn er wederom nieuwe specificaties bevestigd, waaronder de cameraspecificaties.

In een forumbericht onthult Imaging Director Simon Liu van OnePlus dat de OnePlus Nord gebruikmaakt van een primaire 48MP camera met een f/1,75 diafragma en optische beeldstabilisatie. Verder is er een 8MP groothoekcamera aanwezig, alsook een macrocamera en 5MP dieptesensor.

Aan de voorzijde bevindt zich een 32MP camera, én een groothoekcamera met een kijkhoek van 105 graden.

Liu besprak ook de aanpassingen die gemaakt werden op het gebied van software. De frontcamera's zijn bijvoorbeeld in staat om meerdere gezichten te detecteren in een shot, en de technologie zorgt ervoor dat alle gezichten er helder en gedetailleerd uitzien. Verder gebruikt het toestel kunstmatige intelligentie en lange sluitertijdtechnologie om ruis in situaties met weinig licht te verminderen, en om zo afbeeldingen helderder te maken.

Scherm, RAM, en kleuren

In een ander forumbericht meldt Shawn L., Head of Product voor OnePlus Nord, dat het scherm van de 'budgettelefoon' een ververssnelheid van 90Hz kent. Het toestel krijgt tot maximaal 12GB RAM aan boord.

Met de term 'tot maximaal' wekt OnePlus de suggestie dat er meerdere uitvoeringen verschijnen, wellicht een met 8GB RAM die dan ook een stukje goedkoper zal zijn.

Wat betreft de ververssnelheid van het display: die wijkt niet af van de OnePlus 8, namelijk 90Hz. Hoewel dit niet zo soepel is als de OnePlus 8 Pro of Oppo Find X2 Pro met 120Hz, is 90Hz doorgaans een stuk beter dan de standaard 60Hz die we van smarpthones gewend zijn.

In weer een ander forumbericht bevestigt Chief Designer Hope L. dat de OnePlus Nord beschikbaar komt in een reflecterende kleur genaamd Blue Marble, en een metaalachtige Gray Onyx.

Naast alle recente forumberichten weten we uit een recent verleden dat de OnePlus Nord wordt aangedreven door een Snapdragon 765G chipset. Ook is het design al voor een deel getoond op het internet.

Je kunt de onthulling van de OnePlus Nord live volgen in AR-stijl via je smartphone.