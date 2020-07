'OnePlus Buds krijgen Dolby Atmos ondersteuning'

De langverwachte OnePlus Buds verschijnen zeer waarschijnlijk met ondersteuning voor Dolby Atmos, zo valt op te maken uit informatie van de APK voor de laatste OnePlus 8-update (via 9to5Google).

De APK, die tevens over de beste afbeeldingen tot nu toe beschikt van de OnePlus Buds, vermeldt expliciet ondersteuning voor Dolby Atmos, evenals wat eruitziet als verschillende equalizer-opties.

De toevoeging van ruimtelijk geluid in de vorm van Dolby Atmos kan een belangrijke factor zijn in de strijd met de Apple AirPods Pro. De oortjes van Apple krijgen namelijk ook een update binnenkort met ondersteuning voor ruimtelijk geluid in de vorm van Dolby Atmos, zo werd bekendgemaakt op het WWDC 2020.

Gek genoeg refereert de software van de OnePlus 8-update naar de dopjes van het merk als 'OnePlus Pods', wat toch zeker een verwijzing lijkt te zijn naar de AirPods van Apple. Wellicht dat het hier en daar wat heeft afgekeken.

We weten nog niet zeker of de OnePlus Buds ook in het bezit zijn van actieve noise-cancelling, alhoewel GSMArena meldt dat de oortjes bij telefoongesprekken noise-cancelling toe kunnen passen.

De beste Apple AirPods Pro deals van vandaag Verlaagde prijs Apple AirPods Pro Amazon Prime € 271,95 € 215,90 Bekijken Apple Airpods Pro - met... Bol.com Netherlands € 230,95 Bekijken Meer deals tonen

Snelladen

In het APK-bestand zien we nog tal van andere verwijzingen, zoals een 'Find my Device' optie, evenals een illustratie die impliceert dat er touch controls aan de buitenzijde van de oortjes aanwezig is, en de optie om de Buds snel te kunnen verbinden met jouw toestel.

Verder zien we in de afbeeldingen die in de APK zitten de mogelijke kleurcombinaties die we kunnen verwachten van de OnePlus Buds. We zien onder meer versies in het wit, zwart, en lichtblauw. De afwerking lijkt mat te zijn. Dit geldt ook voor de bijbehorende oplaadcase. Er zit een LED aan de voorzijde van de case om (hoogstwaarschijnlijk) te tonen wat het batterijniveau is van de oortjes.

Het ziet ernaar uit dat de OnePlus Buds op één cyclus het 7 uur vol kunnen houden. In een exclusief interview met TechRadar werd verder bevestigd dat de oplaadcase over Warp Charge-technologie beschikt. In slechts 10 minuten zou de oplaadcase weer voldoende batterijsap moeten hebben voor 10 uur luisterplezier.

Op 21 juli 2020 worden de Buds samen met de OnePlus Nord uit de doeken gedaan. De prijs van de oordoppen is momenteel nog onbekend.