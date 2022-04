OnePlus Nord 3: nieuws, geruchten en wat we willen zien

Hoewel de OnePlus 10 Pro onlangs is verschenen, kijken we ook uit naar het volgende model van het bedrijf die ergens medio 2022 zal verschijnen: de OnePlus Nord 3.

Nord is de serie van betaalbare Android-telefoons van OnePlus, ontworpen om handige functies te bieden aan mensen die geen geld willen uitgeven aan de dure krachtpatsers van het bedrijf.

We hebben de originele OnePlus Nord en Nord 2 gezien, compleet met een hele reeks spin-offs, waaronder de Nord CE, Nord N10, Nord N100, Nord N200 en meer. De Nord 3 zal de volgende grote toevoeging aan het assortiment zijn, en waarschijnlijk halverwege het jaar verschijnen.

Tot nu toe hebben we niet veel geruchten gehoord over de OnePlus Nord 3. We weten wel wat we zouden willen zien, gebaseerd op eerdere mobiele telefoons en de huidige Android-telefoonmarkt. Terwijl we wachten op meer nieuws, hebben we die verlanglijst hieronder gedeeld.

Latest news Een groot lek liet verschillende OnePlus Nord 3 specs zien, waaronder 150W snelladen, een groot scherm en veel RAM.

In het kort

Wat is het? De derde generatie middenklasse OnePlus smartphones

De derde generatie middenklasse OnePlus smartphones Wanneer kun je hem kopen? Waarschijnljk halverwege 2022

Waarschijnljk halverwege 2022 Hoe duur zal hij zijn? Waarschijnlijk rond 399 euro

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus Nord 3 releasedatum en prijs

Op basis van voorgaande releases, zal de OnePlus Nord 3 in de middelste paar maanden van het jaar worden aangekondigd en uitgebracht. De eerste en tweede generatie werden in juli onthuld, dus dat lijkt de voor de hand liggende keuze.

Tegen die tijd zullen we ook meer geruchten horen over de specificaties.

Qua prijs moeten we ook wachten tot de release dichterbij komt, maar we kunnen een gokje wagen door te kijken naar de eerdere modellen.

De Nord en Nord 2 zijn gelanceerd voor een adviesprijs van 399 euro, dus een prijs rond de 400 euro is zeer waarschijnlijk.

Nieuws en geruchten

We hebben nog niet veel geruchten gehoord over de OnePlus Nord 3, maar een lek heeft al veel specificaties gedeeld, waaronder een 6,7-inch 1080 x 2412 beeldscherm, een degelijke middenklasse Dimensity 8100 chipset, 12GB RAM, een 4.500mAh batterij met 150W snelladen, een vingerafdruksensor onder het scherm, een drievoudige hoofdcamera met 50MP, 8MP en 2MP sensoren en een 16MP selfiecamera.

OnePlus zelf heeft ook gedeeld dat het een telefoon introduceert met 150W snelladen, dus dat zou prima kunnen kloppen, hoewel dit verreweg de snelst ladende OnePlus zou worden.

Dit willen we zien

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

1. Een scherm met een hogere verversingssnelheid

De verversingssnelheid van het beeldscherm vertelt hoe vaak per seconde het beeldscherm van een smartphone wordt bijgewerkt. 60Hz (of 60 keer per seconde) is jarenlang de standaard geweest. De laatste jaren zagen we een stijging naar 120Hz of zelfs 144Hz voor duurdere modellen.

Met een hogere verversingssnelheid zien bewegingingen er vloeiender uit, wat gunstig is voor het streamen van content of het spelen van games. Maar ook voor swipen door social media of het vegen tussen menu's en startpagina's ziet het er fraai uit.

Tegenwoordig gebruiken veel budget- en de meeste midrange en premium telefoons de 120Hz standaard, maar de vorige OnePlus Nord-toestellen bleven slechts bij 90Hz.

We zouden graag zien dat de OnePlus Nord 3 de sprong naar 120 Hz maakt, zodat hij past bij andere mobiele telefoons binnen dit segment – en gewoon zodat de smartphone prettiger is in het gebruik.

2. Wat Hasselblad cameratrucs

Voor zijn vlaggenschipserie werkt OnePlus samen met camerabedrijf Hasselblad. Deze telefoons hebben geoptimaliseerde camera's met extra functies die ze fantastisch maken voor fotografie. We zouden graag zien dat deze relatie wordt uitgebreid naar de Nord-serie.

Sommige van de OnePlus 10-cameramodi bevatten een Hasselblad Pro-modus, zoals de Pro-modus van je normale smartphonecamera, maar dan eentje die meer kleuren vastlegt en wordt opgeslagen in een ruimtebesparende versie van RAW. Een andere modus is een Pro-equivalent voor video, waarmee je instellingen kunt aanpassen terwijl je aan het filmen bent.

Zelfs als de middenklasse Nord 3 niet het niveau haalt van de OnePlus 10, zouden we graag enkele camerafuncties zien die de telefoon verheffen ten opzichte van zijn directe concurrenten.

3. Geen apps beperken

OnePlus stond medio 2021 onder vuur toen gebruikers ontdekten dat de OxygenOS-software stiekem populaire apps onderdrukte (het verminderde de hoeveelheid verwerkingskracht die ze toegewezen kregen).

De weinige apps die niet werden beperkt, waren benchmarking-apps (die je vertellen hoeveel verwerkingskracht een telefoon heeft). Het bedrijf ontkende deze actie, totdat het echt was ontdekt - geen slimme zet van OnePlus.

De uiteindelijke oplossing was dat er een functie kwam waarmee je de beperking zelf kon in- of uitschakelen. Standaard staat de functie op 'aan'. De meeste mensen zullen het nooit merken en zullen gewoon denken dat ze een trage telefoon hebben.

We willen graag dat het bedrijf deze beperkingsfunctie verwijdert, of op zijn minst standaard uitschakelt (OnePlus zegt dat het inschakelen ervan de levensduur van de batterij bespaart, iets wat wordt betwist door gebruikersrapporten).

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

4. Een makkelijke manier om andere kleuren te kopen

Je kunt de OnePlus Nord 2 kopen in het blauw, grijs of groen (en zelfs in een raar Pac-Man ontwerp) maar er was een addertje. Niet alle kleuren zijn in alle verkoopregio's beschikbaar.

Groen was exclusief voor India, terwijl blauw alleen verkrijgbaar was in bepaalde configuraties. Daarbij: grijs en blauw waren een tikje aan de saaie kant, volgens onze mening tenminste.

We zouden graag zien dat OnePlus de heldere, kleurrijke en energieke kleurpaletten omarmt, zoals Samsung deed met de Galaxy S20 FE met zijn enorme scala aan levendige tinten. Laat het geel, oranje en rood maar komen. Of misschien een vreemde variant, zoals de kleurveranderende gouden / blauwe tint van de Vivo V23.

5. Een nieuwe crossover

Zoals we al zeiden, was de OnePlus Nord 2 beschikbaar in een Pac-Man-editie met een achterkant vol stippen die oplichtte in het donker, maar ook met software vol knipogen naar de populaire vintage game.

Dat is ook niet de enige cross-over die OnePlus heeft gezien, zo hebben ze samengewerkt met Cyberpunk 2077 en McLaren.

We zouden graag zien dat de Nord 3 ook iets leuks krijgt, en misschien recenter dan de oude Pac-Man of verguisde CyberPunk 2077. Wat dacht je van Starfield? Of The Witcher?