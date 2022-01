OnePlus 10 Pro cameraspecificaties officieel onthuld

Vlak voor de lancering van de OnePlus 10 Pro worden we overspoeld met teasers over de nieuwe smartphone. De Chinese fabrikant onthuld langzamerhand steeds meer informatie in aanloop naar de release op 11 januari.

Enkele dagen na de onthulling van de volledige specificaties, zijn nu ook de camerafuncties bekendgemaakt.

Deze features zijn ontwikkeld samen met de Zweedse camera-ontwikkelaar Hasselblad, net als bij de OnePlus 9-reeks. De samenwerking lijkt zijn vruchten af te werpen, want de vernieuwde opties zien er interessant uit.

OnePlus heeft enkele voorbeeldfoto's gedeeld, maar onthoud dat deze zijn gemaakt door een team van professionals met een hoogwaardige uitrusting. Deze kiekjes reflecteren niet de gemiddelde foto die je maakt met de OnePlus 10 Pro, maar het potentieel van de camera.

Vier nieuwe cameramodi worden genoemd in de teaser van OnePlus. Deze halen het meeste uit de 48MP, 50MP en 8MP camera’s op de achterkant. Welke resolutie bij welke lens hoort, is nog niet helemaal duidelijk, maar we weten dat het gaat om een hoofdcamera, telefotolens en groothoeklens.

OnePlus onthulde dat de groothoeklens een gezichtsveld krijgt van 150 graden. Dat is een stuk meer dan we op de meeste smartphones zien. Die zweven meestal rond de 120 graden. Met deze lens kun je ontzettend brede foto’s maken waar veel details in te zien zijn. Ideaal voor een landschap of een grote groep mensen. Daarnaast kun je er zogenoemde ‘fisheye’-foto’s mee maken, zoals hieronder is te zien.

(Image credit: OnePlus)

Ook heeft OnePlus het een en ander aangepast aan de Pro-modus, waarmee je volledige controle hebt over de foto’s die je maakt.

De OnePlus 10 Pro schiet foto’s in een kleurdiepte van 12-bit. Dit zit boven de 8-bit of 10-bit die we op de meeste smartphonecamera’s terugzien. 12-bit wil zeggen dat de sensor een grotere reeks aan kleuren kan verwerken. Dat is handig als je van plan bent om foto’s achteraf te bewerken met speciale software.

De afbeeldingen worden opgeslagen in RAW+-formaat. Wat dat precies inhoudt, is niet duidelijk. Het lijkt te gaan om een upgrade ten opzichte van het gebruikelijke RAW-formaat.

De derde modus die OnePlus heeft onthuld, is de filmmodus. Hiermee heb je meer controle over de video’s die je opneemt. Bepaalde instellingen, zoals de sluitertijd of ISO, kun je dan zelf aanpassen. Ook krijg je de mogelijkheid om video’s op te nemen in LOG-formaat, wat vergelijkbaar is met RAW, maar dan voor video.

Tot slot is er nog de zogenoemde OnePlus Billion Color Solution. Met deze functie kun je foto’s maken met, zoals je verwacht, een miljard kleuren. Een groter kleurbereik dan mogelijk was op de OnePlus 9 Pro.

Let op: deze foto is genomen met de OnePlus Billion Color Solution, maar de foto is omgezet naar een PNG en gecomprimeerd om te uploaden op deze website. Dus het is geen volledig accurate weergave van de functie. (Image credit: OnePlus)

Deze functie kun je op alle camera’s van de OnePlus 10 Pro gebruiken, met uitzondering van de selfiecamera. Er zit echter wel een addertje onder het gras.

Niet elk apparaat kan het bestandsformaat openen wat de OnePlus Billion Color Solution gebruikt. Naast de OnePlus 10 Pro zelf, kunnen alleen Macs de afbeeldingen openen. Dat is een redelijke beperking van de bewerkingsmogelijkheden.

Hopelijk wordt de ondersteuning van het lastige HEIF-formaat snel uitgebreid. Tot die tijd, zul je een Mac nodig hebben om het meeste uit je OnePlus 10 Pro-foto’s te halen.