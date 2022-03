'OnePlus Nord 3 heeft een 6,7 inch display en 150W-laden'

Er is nog niet veel bekend over de OnePlus Nord 3, maar volgens een nieuw leak wordt het een significante upgrade ten opzichte van de OnePlus Nord 2. Het hoogtepunt van het toestel? 150W-laden. Dat meldt Digital Chat Station op Weibo (een socialemediakanaal uit China).

De Nord 2 is al redelijk snel met opladen en beschikt over 65W-laden. De OnePlus 10 Pro heeft een oplaadsnelheid van 80W. Dat betekent dat de Nord 3 bijna twee keer zo snel oplaadkracht heeft als het laatste vlaggenschip van OnePlus.

De leaker beweert dat dit toestel een display heeft van 6,7 inch met een resolutie van 1.080 x 2.412. Dat zou betekenen dat het een veel groter display heeft dan de OnePlus Nord 2 (6,43 inch).

Op de lijst met specificaties vinden we verder de middenklasse Dimensity 8100-chipset, 12GB RAM-geheugen, een batterij van 4.500mAh, een in-screen vingerafdrukscanner, een 16MP-selfiecamera en een drievoudige camera op de achterkant, met sensoren van 50MP, 8MP en 2MP.

Dit klinkt vooralsnog indrukwekkend, vooral voor een middenklasse toestel. Het is echter niet honderd procent zeker dat deze specs kloppen of wel bij dit toestel horen. De bron benoemt de OnePlus Nord 3 namelijk niet bij naam.

De middenklasse chipset zou echter wel passen in de Nord-reeks. De cameraspecificaties en de batterijgrootte liggen daarnaast in lijn met de OnePlus Nord 2. Als je het ons vraagt, gaat het dus om de Nord 3, helemaal als je bedenkt dat die smartphone ergens in de komende maanden moet verschijnen.

Analyse: een 150W-smartphone is in aantocht

Of het toestel nu de OnePlus Nord 3 of een andere smartphone blijkt te zijn, we zijn er zeker van dat OnePlus werkt aan een smartphone die 150W-laden ondersteund. Het bedrijf heeft dit namelijk zelf naar buiten gebracht.

De fabrikant heeft daarnaast gezegd dat het een smartphone met Dimensity 8100-chipset zal uitbrengen. Dat detail zal ongetwijfeld kloppen, al is het mogelijk dat OnePlus het over twee verschillende toestellen heeft.

De smartphone met 150W-laden staat gepland voor april, mei of juni. We verwachten daarom dat de rest van de specificaties binnenkort in leaks opduiken. Aangezien OnePlus doorgaans details over toestellen naar buiten brengt voorafgaand aan de lancering, denken we dat het niet lang meer duurt voordat we meer weten over de Nord 3 (of welk toestel het ook is).

