Nieuwe OnePlus-smartphone komt met 150W-snelladen

Tijdens de persconferentie van Oppo op het MWC 2022 heeft het bedrijf bevestigd dat het met OnePlus werkt aan de ondersteuning van 150W-snelladen voor een aankomende OnePlus-smartphone die in 2022 verschijnt. Het nieuwe toestel moet in Q2 verschijnen, wat neerkomt op april, mei of juni.

Naar verluidt zou de snellaadtechnologie een batterij van 4.500mAh van nul naar vijftig procent op kunnen laden in slechts vijf minuten. Daarnaast moet de batterij na 1.600 oplaadbeurten nog tachtig procent van zijn capaciteit behouden. Ook is er een technologie aanwezig die ervoor zorgt dat de smartphone niet te warm wordt tijdens het opladen bij deze snelheid.

Om welke OnePlus-smartphone gaat het?

We weten nog niet om welke smartphone het gaat, maar het is in elk geval zeker dat het niet om de OnePlus 10 gaat. OnePlus heeft bevestigd dat dit toestel er officieel niet komt. De OnePlus 10 Pro is al wel een feit.

Het is mogelijk dat de ondersteuning voor 150W-snelladen geïntroduceerd wordt in de OnePlus Nord 3 of een andere midranger. Het lijkt misschien vreemd als OnePlus deze high-end functie in een niet-vlaggenschip stopt, maar Realme heeft op het MWC bevestigd dat het bedrijf 150W-snelladen naar de opvolger van de Realme GT Neo 2 brengt.

Snelladen wordt een steeds belangrijker aspect in midrangesmartphones. Sommige beschikken al over 120W-snelladen, zoals de Xiaomi 11T Pro.

Realme heeft hetzelfde moederbedrijf als Oppo en OnePlus, daarom zien we vaak soortgelijke tech in smartphones van deze merken. De Realme GT 2 Pro heeft bijvoorbeeld een soortgelijke microscoopcamera als in de Oppo Find X3 Pro. De 150W-snellaadtechnologieën van beide toestellen zullen waarschijnlijk ook op elkaar lijken.

Het is ook mogelijk dat OnePlus een nieuwe reeks apparaten onthuld die met 150W-snelladen komen. We kunnen momenteel niet meer doen dan afwachten, maar het lijkt erop dat we niet heel lang meer hoeven te wachten tot de nieuwe OnePlus-smartphone zijn opwachting maakt.