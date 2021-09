Onderhouden van je e-bike wordt een stuk gemakkelijker

Binnenkort hoef je je niet langer druk te maken over het onderhouden van je e-bike. Daarnaast moet je ook geen onderhoudscentrum meer te bezoeken voor het installeren van software-updates. Tijdens de Eurobike-beurs dit jaar in Duitsland werd getoond hoe het bezitten en onderhouden van een elektrische fiets een stuk gemakkelijker wordt, zelfs makkelijker dan een conventionele fiets.

Sommige elektrische fietsen, zoals de Cowboy 4, maken gebruik van een riem van koolstofvezel, waardoor spannen en oliën overbodig wordt. Maar wat gebeurt er echter als je het externe aandrijfsysteem volledig kunt elimineren?

Tijdens de beurs onthulde het Duitse Schaeffler een nieuw systeem dat de noodzaak voor een ketting of riem om de kracht van de pedalen naar de wielnaaf over te brengen elimineert. Electrek legt uit dat Free Drive de energie van je trapinspanningen omzet in elektriciteit, die via kabels naar een de voor- of achternaaf wordt overgebracht. Die kunnen netjes door het frame worden geleid.

Dit creëert niet alleen meer mogelijkheden voor het frameontwerp, waarbij wielbasissen van verschillende lengtes haalbaarder worden. Het betekent ook dat er veel minder onderhoud nodig is voor de fietser. Die hoeft zich geen zorgen te maken over het schoonhouden van de riem of ketting.

Doe het zelf

De volgende generatie e-bikes wordt niet alleen mechanisch makkelijker te onderhouden. Je kunt voortaan ook zelf de firmware updaten. Het wordt net zo makkelijk als het updaten van de software op je smartphone.

Bosch maakt motoren en complete rijsystemen voor de grootste fietsmerken ter wereld, waaronder Cannondale, Canyon, Kona, Peugeot, Raleigh en Trek. Tijdens Eurobike onthulde de fabrikant een nieuw 'slim systeem' met een batterij, afstandsbediening en aandrijfeenheid. Deze worden allemaal verbonden met een app op je mobiele telefoon waardoor fietsers de instellingen van hun e-bike kunnen aanpassen en nieuwe firmware-updates kunnen installeren.

Het nieuwe aandrijfsysteem van Bosch stelt fietsers in staat om zelf firmware-updates uit te voeren, zonder hun fiets naar een onderhoudscentrum te brengen. (Image credit: Bosch)

Het is geweldig nieuws voor eigenaren van een elektrische fiets die momenteel een fietsmaker of onderhoudscentrum moeten bezoeken voor software-updates.

Overigens gaat het hierbij niet enkel over het toevoegen van nieuwe functies. Firmware-updates kunnen ook belangrijke beveiligingsoplossingen bevatten. In april ontdekte Brompton bijvoorbeeld een probleem bij enkele van zijn vouwbare e-bikes. De motor bleef namelijk draaien, terwijl de fietser al gestopt was met fietsen.

Het probleem deed zich enkel voor in specifieke omstandigheden. Gebruikers van de getroffen e-bikes moesten echter naar een speciale fietsmaker gaan om de elektrische fiets van een update te voorzien.

Brompton bood de getroffen gebruikers een voucher aan ter compensatie. Met het nieuwe systeem van Bosch moet het echter mogelijk zijn om je e-bike zelf van een upgrade te voorzien, waardoor je zelf voor je nieuwe beveiligingspatches en nieuwe functies kunt zorgen zodra ze beschikbaar zijn.

Het nieuwe 'slimme systeem' van Bosch verschijnt in 2022 en wordt mogelijk goed verstopt binnen het frame van je volgende e-bike.