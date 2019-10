Review: Cowboy e-bike

Elektrisch fietsen draagt nog steeds het imago dat het voor bejaarden is. Onterecht, want eens je je trots opzij zet en op een elektrische fiets springt, wil je eigenlijk niets meer anders. Het Belgische cowboy slaagt er alvast in om een elektrische fiets op de markt te brengen die zo sexy is dat dat de gêne plaatsmaakt voor trots wanneer je ermee door de straten cruiset.

Qua branding en onboarding scoort Cowboy 10/10. (Image credit: Future)

Overdreven minimalisme

De designers achter Cowboy hebben een passie voor minimalisme, zoveel is duidelijk. Dat merk je al meteen wanneer je de fiets uit zijn (gigantische) doos haalt. Alle onderdelen zitten netjes in afzonderlijke verpakkingen en de handleiding toont met duidelijke illustraties wat je precies moet doen. Op het vlak van branding wint Cowboy dus alvast de hoofdprijs. De onboarding via de app verloopt ook erg intuïtief. Even een account aanmaken, een QR-code scannen om je fiets te activeren en je bent klaar om de straten op te gaan.

Cowboy gaat erg ver in zijn minimalisme, zelfs tot een niveau dat de gebruiksvriendelijkheid ervan in het gedrang komt. Denk gerust maar aan Apple met hun Magic Mouse waarbij de oplaadpoort zich aan de onderkant bevindt. Moet je je muis opladen, dan kan je hem dus niet gebruiken. Bij de Cowboy-fiets is het echter wat minder extreem, want niets dat niet kan worden opgelost met wat extraatjes. Het bedrijf is dan ook druk bezig met het ontwikkelen van accessoires, zoals een staander en spatlappen.

Dat minimalisme maakt de fiets echter ook heel licht, dat is dan weer de gulden kant van de medaille. Met zijn 16 kilo kan je de fiets gerust optillen om hem op de trap of de trein te krijgen.

Je smartphone is het centrale controlepaneel voor je fiets. High-tech absoluut, maar iets minder praktisch wanneer je bijvoorbeeld je lichten wil aanzetten. (Image credit: Future)

Technologie pur sang

Laat je echter niet misleiden door het minimalistische uiterlijk, intern zit er behoorlijk knappe technologie verstopt. ‘Verstopt’ mag je behoorlijk letterlijk nemen, want net zoals bij Tesla vind je geen knopjes op de fiets zelf. Je smartphone is het centrale bedieningspaneel waar je alles mee doet: de fiets inschakelen, de lichten aanzetten, je snelheid bekijken, etc. Minimalistisch ja, maar praktisch gezien iets minder handig. Liefst wil je namelijk op knopje op de fiets om de lichten aan te zetten. Je zal ook even zelf een oplossing moeten verzinnen om je smartphone op je fiets te monteren. Een Quad Lock is hier alvast een goede optie voor.

Je zou het bijna niet merken, maar in de Cowboyfiets zit er werkelijk een batterij verwerkt. Sterker nog, het gaat zelfs om een uitneembare batterij die je met een sleutel uit de fiets kan halen om hem zo bijvoorbeeld binnen op te laden wanneer je buiten geen stopcontact hebt. De batterij volledig opladen doe je in een kleine vier uur. Daarna ben je terug klaar om 70 kilometer te fietsen. De weergave van de batterijduur blijkt echter niet altijd accuraat. Na de fiets enkele dagen niet te hebben gebruikt, stond er aangegeven dat de batterij nog meer dan de helft vol was. Toch was hij reeds leeg na 5 kilometer en moesten we op eigen krachten naar huis trappen. Het lijkt een bekend probleem te zijn en het bedrijf werkt aan een oplossing.

De enige ‘technologie’ die we missen, is een slot om de fiets te sluiten. Het lijkt ons niet meteen een uitdaging om een slot te integreren in de fiets. Nu heb je namelijk alsnog een eigen fietsslot nodig, want een dief kan nog steeds wegrijden met je fiets, ook al heb je die uitgeschakeld.

Dat de banden zich niet lenen voor off-road avonturen, konden we op de harde manier ondervinden. (Image credit: Future)

Rijervaring

De fiets is slechts beschikbaar in één formaat en voor een grotere persoon (ter referentie: ik ben 1m94) staat het stuur wel erg laag. Wellicht zal je daar dus nog even een afzonderlijk verkrijgbare stuurpen moeten installeren om het stuur wat hoger te brengen. Je rug zal je dankbaar zijn. Ook het zadel was niet enorm aangenaam voor lange afstanden, dus wellicht zal je daar ook een alternatief voor willen voorzien. Als je dan toch je fiets aan het pimpen bent, kijk je best ook voor andere handvaten zodat je wat meer grip hebt dan bij de eigen ronde handvaten van Cowboy.

Aangezien de ketting vervangen is door een exemplaar van rubber, kan die in de beginfase wat lawaai maken. Cowboy claimt dat dit geluid vanzelf verdwijnt eens de fiets voldoende werd ‘ingereden’, maar als je daar niet op wil wachten kan je ook met een huis-, tuin- en keukenoplossing de rubberen tandriem wat minder luidruchtig maken. Eens dat geluid weg is, is rijden met een e-bike van Cowboy zalig. Je hoort geen gekraak van de fiets of de hydraulische remmen, je hoort enkel het geluid van de banden op de weg. Met die banden blijf je trouwens beter óp de weg. De fiets heeft dan wel een off-road functie zodat je 30 kilometer per uur kan in plaats van de standaard 25km/u, maar op zand wordt het moeilijk om rechtop te blijven. Neem het van ons aan.

De ondersteuning van de elektromotor voelt heel natuurlijk aan. Het is nooit zo dat je plots een stevige duw krijgt wanneer de motor in werking treedt. Je begint gewoon te trappen zoals op een gewone fiets en verder lijkt het alsof een hand je een duwtje geeft. Vergelijk het gerust met je vader die je met een hand in de rug voortduwt wanneer je als kind te uitgeput was om verder te fietsen.

De diefstal- en schadeverzekering van Cowboy activeer je eenvoudig via de app. (Image credit: Future)

Easy Rider

Met een Cowboy-fiets krijg je veel aandacht, helaas ook van personen met slechte wil. Daarom heeft het bedrijf wel wat snufjes voorzien die je wat meer gemoedsrust bezorgen. In de fiets zit er een SIM-kaart die onder andere zorgt voor GPS-tracking. Daarmee weet je dus steeds waar je fiets zich precies bevindt. Opnieuw, vergelijk het gerust met de Tesla-applicatie.

Recent lanceerde Cowboy ook zijn eigen diefstal- en schadeverzekering: Easy Rider. Het bedrijf belooft het eenvoudig te houden. Wordt je fiets gestolen, dan doe je aangifte bij de politie en stuur je het politierapport vervolgens door naar het bedrijf. Binnen de 28 dagen krijg je een nieuwe fiets. Voor een diefstalverzekering betaal je 8 euro per maand. Voor dat bedrag krijg je ook verbeterde ondersteuning en binnenkort krijg je ook een notificatie wanneer je fiets lijkt gestolen te worden. Wie niet kiest voor een optionele verzekering, geniet wel nog van de ‘vind mijn fiets’ functionaliteit.

Die verzekering activeer je heel eenvoudig via - hoe kan het dan ook anders - de Cowboy-applicatie.

(Image credit: Future)

Kinderziektes

Cowboy heeft al wat ervaring in de sector (eerder richten ze het Deliveroo-achtige Take Eat Easy op) en ondertussen is dit al de tweede iteratie van de Cowboy-fiets, maar dat neemt niet weg dat het nog steeds om een jong bedrijf gaat en dat vertaalt zich in wat kinderziektes. Als je bijvoorbeeld een blik werpt in de Facebookgroep van Cowboy, merk je dat heel wat mensen last krijgen van een platte band. Dat hebben we gelukkig niet zelf ervaren, maar de rariteiten met de batterij en de applicatie die soms wat vreemd doet, zijn ook erg gangbare probleempjes. In die Facebookgroep wordt het echter ook duidelijk dat het merk echt geeft om zijn product en klanten, want ze zijn heel open in hun communicatie.

De fiets is te koop in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland voor 1990 euro. Cowboy breidt ook steeds verder uit naar andere contreien. Vergeet dan wel niet dat je mogelijk alsnog wat geld kwijt bent aan extraatjes, zoals een staander, spatlappen, een telefoonhouder en een goed fietsslot. Ben je nog niet volledig overtuigd, dan kan je ook een proefrit aan huis aanvragen.