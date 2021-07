‘Nintendo Switch OLED lost Joy-Con-problemen niet op’

Vorige week kondigde Nintendo de komst aan van de Nintendo Switch OLED, een geüpdatete versie van zijn Nintendo Switch-console. Fans die zich afvragen of Nintendo bij de nieuwe console ook de gevreesde Joy-Con drift aanpakken, zullen teleurgesteld zijn.

Een vertegenwoordiger van Nintendo zei in een interview met GameSpot dat de Joy-Con controllers van de nieuwe Switch niet zullen afwijken van die van de eerste console. Zij zullen dus waarschijnlijk ook kampen met de drift.

"De Joy-Con controllerconfiguratie en functionaliteiten werden niet aangepast bij het Nintendo Switch-systeem (OLED-model)", aldus de vertegenwoordiger. "De configuratie en functionaliteit zijn dezelfde als die van de Joy-Con controllers voor het Nintendo Switch-systeem."

Joy-Con drift is een bekend probleem bij de controllers voor de Nintendo Switch. Het houdt in dat de analoge joystick van een Joy-Con signalen doorstuurt zelfs als deze in een neutrale positie staat. Dit leidt tot willekeurige en onverwachte bewegingen tijdens het gamen, zonder dat de speler dus input geeft. Nintendo is hier al meerdere malen voor aangeklaagd, waaronder een keer door een kind. In 2020 verontschuldigde het bedrijf zich publiekelijk voor Joy-Con drift.

Het ziet ernaar uit dat het bedrijf nog geen aanpassingen heeft doorgevoerd die het probleem aanpakken. Hiermee worden gebruikers die hoopten dat het nieuwe model dit zou oplossen, mogelijk ontmoedigd om met de nieuwe console aan de slag te gaan.

Het driften van een joystick beperkt zich niet enkel tot de Switch-controllers. Ook de DualSense controller van Sony en Xbox controller van Microsoft vertonen dit probleem wel eens. De Joy-Cons zijn echter minder robuust ontworpen, waardoor ze er sneller mee kampen.

Wat is er nieuw aan de Nintendo Switch OLED?

De Nintendo Switch OLED is technisch gezien de vierde versie van de populaire draagbare hybride-console sinds de lancering ervan in 2017. Naast de originele Nintendo Switch bracht het bedrijf later nog een Nintendo Switch Lite uit. Daarop volgde een geüpdatete versie van de Nintendo Switch met een betere batterijduur. De Switch OLED past goed thuis in dit rijtje vanwege zijn beperkte upgrade. Hij komt met een 7 inch OLED-scherm in plaats van 6,2 inch, een verbeterde voet en speakers, en een dock met een LAN-poort. Hij krijgt ook 64GB opslaggeheugen in plaats van 32GB.

Er zijn al meerdere geruchten opgedoken over de komst van een Nintendo Switch Pro, maar deze nieuwe console laat op zich wachten. De Switch OLED moet onze honger voorlopig stillen. De console komt zonder 4K-optie, zelfs in de dock, en heeft geen verdere hardware-upgrades die games vlotter laten draaien. De Nintendo Switch OLED verschijnt op 8 oktober 2021 en zal vermoedelijk ongeveer tussen de 350 en 370 euro kosten.