Nintendo wordt aangeklaagd door kind wegens Joy-Con drift

Nintendo wordt aangeklaagd door een jongen en zijn moeder vanwege het driften van de Joy Cons. Zij hebben een rechtszaak aangespannen omdat zij vinden dat het bedrijf niet genoeg doet om het voortdurende probleem aan te pakken.

Het driften van de Joy-Cons wordt omschreven als een fout in de controller die zich na een periode van gebruik voortdoet. De analoge joystick wordt dan zonder enige reden ingeschakeld. Hierdoor kan een personage in een game bewegen, zonder dat je de joysticks aanraakt. Dat is op zijn zachts gezegd vervelend.

Nintendo is niet het enige bedrijf dat onder vuur light over het driften van de analoge sticks. Ook Microsoft wordt door een man voor hetzelfde probleem bij de Xbox-controller aangeklaagd.

De meest recente klacht die is ingediend tegen Nintendo omschrijft hoe Luz Sanchez, de moeder van het kind met een Nintendo Switch, opmerkte dat de Joy-Cons bewegingen registreerden terwijl haar zoon deze niet vast had. Dit gebeurde al binnen een maand na aankoop van de console.

Sanchez stelt dat het driften van de Joy-Cons na een jaar zo heftig werd dat "de controllers onbruikbaar werden voor algemeen gebruik". Sanchez zegt dat ze vervolgens nog een paar Joy-Cons kocht, maar slechts zeven maanden later deed de kwestie van de Joy-Con-drift zich opnieuw voor.

Hoewel Nintendo al meerdere keren is aangeklaagd over de problematische vermeende defecten, is het duidelijk dat dit probleem zich nog voor velen aanhoudt. Interessant genoeg is Nintendo begonnen met het gratis repareren van de Joy-Cons als deze last hadden van het driften. Dit was zelfs nadat de garantie van gebruikers was verlopen. Veel mensen vatten dit op als een sluwe erkenning dat er inderdaad een probleem bestond. Sindsdien heeft Nintendo zijn excuses aangeboden.

Tokyo drift

Ondanks de bereidheid van Nintendo om gratis reparaties aan te bieden, zijn de advocaten van Sanchez van mening dat Nintendo niet voldoende heeft gedaan om consumenten te waarschuwen. "De gedaagde blijft het product op de markt brengen en verkopen met de volledige kennis van het defect, zonder bekendmaking van de Joy-Con-drift aan consumenten via de verpakking, in de marketing of promotie", luidt de klacht.

Wat niet helpt, is dat de Joy-Cons ontzettend duur zijn om te vervangen. Een setje kost namelijk bijna €70. Het driften van de Joy-Cons is al helemaal problematisch voor gebruikers van de Nintendo Switch Lite. Deze Joy-Cons kunnen namelijk niet worden verwijderd, waardoor gebruikers de volledige console ter reparatie naar Nintendo moeten sturen.

Het begint erop te lijken dat Nintendo vroeg of laat toch transparanter moet zijn over de Joy-Con-drift, aangezien dit een omstreden (en mogelijk kostbaar) probleem blijft voor veel Nintendo Switch-gebruikers.

Via Wired