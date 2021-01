Nintendo opnieuw aangeklaagd voor Joy-Con drift

Nintendo wordt opnieuw aangeklaagd wegens de welbekende Joy-Con drift. De Canadese firma Lambert Avocat Inc. heeft een aanklacht ingediend tegen het Japanse bedrijf (via Eurogamer).

De firma wil een compensatie krijgen voor alle consumenten uit de hoofdstad Quebec die een Nintendo Switch of Switch Lite hebben gekocht, evenals Joy-Cons en Nintendo Switch Pro-controllers. Het bedrijf is van mening dat de Joy-Cons een "verborgen defect" hebben en niet voldoen aan de normen van de Canadese consumentenbeschermingswet.

Lambert Avocat Inc. zegt dat een klant in november 2017 een Nintendo Switch kocht en na elf maanden gebruik merkte dat haar linker Joy-Con defect was. Haar personage zou in een richting bewegen zonder haar toedoen. Het is een probleem dat bekend staat als de Joy-Con drift.

De klant van Lambert Avocat Inc. nam vervolgens contact op met Nintendo, die de defecte Joy-Con repareerde, maar de rechter Joy-Con, een tweede paar Joy-Cons en nog een Nintendo Switch-controller kregen met hetzelfde probleem te maken.

Het driften van de controllers van de Nintendo Switch zorgen al jaren voor veel ophef. Tot heden heeft het bedrijf uit Japan weinig ondernomen om deze drift tegen te gaan of om klanten tegemoet te komen. Ook in Nederland, België en andere Europese landen worden klachten over de Joy Con drift verzameld door consumentenorganisaties.