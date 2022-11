Nieuwe iPad 2023: wat we willen zien

De iPad 10.9 (2022) is een van de beste tablets die je op het moment kunt kopen en niet alleen als je al specifiek naar een iPad zoekt, maar ook gewoon als tablet in het algemeen. Het is dan wel een beetje het basismodel van Apple, maar dat zou je niet per se zeggen aan de hand van de specificaties en de functies. Toch zijn er altijd nog wel dingen die verbeterd kunnen worden, dus we hopen dat er ook inderdaad een aantal verbeteringen komen in de nieuwe iPad 2023.

Naar verwachting wordt dat namelijk de opvolger van de iPad 10.9 (2022). We hebben nu aan de hand van onze ervaringen met het huidige model een lijst gemaakt met dingen die we graag willen zien in Apple's volgende basismodel van de iPad.

Als we meer te weten komen over dit apparaat via nieuws of geruchten, dan zullen we dat hier ook toevoegen. Toch hebben we ook nu al een aantal logische voorspellingen over bijvoorbeeld de releasedatum en bepaalde andere details van de nieuwe iPad 2023.

In het kort

Wat is het? Het volgende basismodel van de iPad

Het volgende basismodel van de iPad Wanneer komt het uit? Waarschijnlijk in september of oktober 2023

Waarschijnlijk in september of oktober 2023 Hoeveel kost het? Mogelijk weer rond de 589 euro

Nieuwe iPad 2023 releasedatum en prijs

Er is nog geen nieuws over wanneer de iPad 2023 wordt gereleaset, maar we kunnen wel een gokje wagen. De afgelopen paar jaren heeft Apple namelijk de nieuwe toevoegingen aan deze productlijn namelijk in september of oktober uitgebracht.

Op het meest recente model na zijn ze eigenlijk allemaal in september gelanceerd. September 2023 lijkt ons dan ook de meest logische releaseperiode voor de nieuwe iPad 2023. Waarschijnlijk zal hij dan samen met de iPhone 15 worden gereleaset. Het kan echter ook nog oktober 2023 worden, maar we verwachten wel een van die twee maanden.

We weten nog niet wat de iPad 2023 officieel gaat kosten, maar het kan zijn dat de startprijs vergelijkbaar is met die van de iPad 10.9 (2022) en die was te koop vanaf 589 euro. Dat model kostte echter ook iets meer dan de voorganger, dus het kan ook zijn dat Apple de prijs weer verhoogt.

Het volgende model kan een vergelijkbare prijs krijgen als de iPad 10.9 (2022) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nieuwe iPad 2023 nieuws en geruchten

We hebben nog niet echt geruchten voorbij horen komen over de iPad 2023, maar we kunnen wel wat voorspellingen doen. Aangezien Apple voor het vorige model het scherm groter heeft gemaakt en het design heeft veranderd, verwachten we dat we die veranderingen zullen terugzien in het volgende model. We verwachten dus weer een 10,9 inch scherm en een design dat geïnspireerd is door de iPad Air.

Er zal waarschijnlijk wel weer een nieuwe processor worden gebruikt in de nieuwe iPad of in ieder geval een nieuwere processor dan degene die in de huidige iPad zit. Die gebruikt namelijk nog de A14 Bionic-processor, die ook in de iPhone 12-toestellen en de vierde generatie iPad Air uit 2020 zat. Het volgende model krijgt waarschijnlijk dus ten minste een upgrade naar de A15 Bionic-processor die in de iPhone 13 zat.

Wat we willen zien

De iPad 10.9 (2022) is een erg goede tablet, maar het kan altijd beter. We hopen dus ook dat de nieuwe iPad 2023 een aantal van de volgende veranderingen en upgrades krijgt.

1. Ondersteuning voor de Apple Pencil 2

Apple Pencil 2-ondersteuning mist bij de iPad 10.9 (2022) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Een van de vreemdste beslissingen van Apple is dat de iPad 10.9 (2022) ondersteuning heeft voor de originele Apple Pencil en niet de Apple Pencil 2. Dit is vooral vreemd, omdat er nu een USB-C-poort op de iPad zit en daarmee kan de originele Apple Pencil helemaal niet worden opgeladen zonder het gebruik van een adapter. Die laadt namelijk nog via Lightning op.

Er zullen vast wel redenen zijn voor die beslissing, maar wij vinden het een slechte beslissing en hopen dus ook dat Apple dit probleem oplost voor het volgende model.

2. Een lagere prijs of in ieder geval geen prijsverhoging

Apple heeft de prijs van de iPad 10.9 (2022) flink verhoogd ten opzichte van de voorganger, dus we hopen eigenlijk dat het volgende model weer wat goedkoper wordt. Dit is tenslotte de goedkoopste iPad-reeks die Apple aanbiedt. We hopen in ieder geval dat de prijs niet weer omhoog gaat.

3. Een minder reflectief scherm

Het scherm van de iPad 10.9 (2022) kan soms veel licht reflecteren (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Over het algemeen zijn we tevreden met het scherm van de iPad 10.9 (2022), maar in onze review haalden we wel aan dat er soms erg veel reflecties op het scherm te zien zijn. Er zit geen antireflectiecoating op het scherm en dat kan vooral buitenshuis vervelend zijn.

We verwachten niet dat deze nieuwe iPad 2023 een mini-LED- of OLED-scherm krijgt of een hogere resolutie krijgt, maar het zou wel fijn zijn als je die iPad ook buiten wat comfortabeler kon gebruiken. Hopelijk krijgt de volgende versie dus wel een antireflectiecoating.

4. Meer camera-opties

Camera's zijn vaak geen prioriteit op tablets en dat is ook te merken op de iPad 10.9 (2022). Dat is in principe niet echt een groot probleem, maar het is wel jammer dat er geen Portrait-modus en geen Cinematic-modus aanwezig is. Die opties zouden we graag wel terugzien in de nieuwe iPad 2023.

5. Verbeterde batterijduur

De iPad 10.9 (2022) heeft eigenlijk een best redelijke batterijduur. Tijdens het testen voor de review hield de iPad het ongeveer 8 tot 10 uur vol bij constant gebruik. Dat is vergelijkbaar met de meeste iPads, maar als je bedenkt dat de MacBook Air (M2, 2022) het langer dan 16 uur volhield tijdens onze tests, dan denken we dat Apple de batterijduur bij tablets ook wel kan verbeteren. Uiteindelijk verschilt een tablet niet belachelijk veel met een laptop tegenwoordig (zeker niet bij Apple).

Zelfs een paar extra uur, zou een groot verschil kunnen maken. We hopen dus dat Apple zich daar op gaat focussen voor het volgende model, want daarmee kan de iPad 2023 een van de beste iPads worden.