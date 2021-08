Netflix test mobiele games in app met abonnees in Polen

Netflix heeft enkele van zijn eerste mobiele games uitgerold voor gebruikers om te testen. Het gaat om een proef in Polen, waar gebruikers aan de slag kunnen met Stranger Things: 1984 en Stranger Things 3 binnen de Netflix-app op Android.

De streamingdienst waarschuwt dat de functie nog in de kinderschoenen staat. Netflix benadrukt dat de games een onderdeel worden van je abonnement en niet over advertenties en in-app aankopen zullen beschikken. Net als de films en series op Netflix worden de games een onderdeel van het maandelijkse prijskaartje.

Netflix stelt dat het is begonnen met het "verkennen hoe gaming eruit ziet op Netflix". Het is daardoor mogelijk dat het gaminggedeelte in de testfase nog zal veranderen. Op bovenstaande foto krijg je een goed beeld van wat je mag verwachten. Games komen met een installatieknop en worden getoond op eenzelfde manier als films en series in de app, namelijk in rijen met tegels.

Beide Stranger Things-games zijn titels die al bestonden. Stranger Things 3: The Game is bijvoorbeeld verkrijgbaar op Steam. Het is dus een kleine bonus dat je de game via Netflix 'gratis' kunt spelen.

Als we kijken naar de tijdlijn van de uitrol, verwachten we dat nieuwe Netflix-games pas op een later moment verschijnen.

Analyse: vroege testfase

We verwachten niet dat Netflix in één klap de nieuwe Xbox Game Pass wordt. De streamingdienst bevindt zich in een vroege testfase als het gaat om mobile gaming. Het gaat in elk geval om volwaardige games zonder microtransacties. We hebben hierdoor een goed beeld van Netflix van plan is.

Het is een manier voor Netflix om wat extra geld te verdienen. Bovendien zijn er geen concurrenten die eenzelfde soort games aanbieden. Mobile gamers vormen een ander gedeelte van de markt dan consolegamers. Het is mogelijk dat Netflix zowel hardcore als casual gamers probeert te bereiken. Wellicht is Apple Arcade dan ook iets beter vergelijkingsmateriaal dan Game Pass. We zullen moeten afwachten om te zien wat de toekomst brengt.