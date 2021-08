Spider-Man: No Way Home: bekijk de officiële teaser trailer

Sony Pictures heeft na een wazig lek van de trailer nu de officiële teaser trailer voor Spider-Man: No Way Home online geplaatst.

De aankomende film in het MCU (Marvel Cinematic Universe) verschijnt op 17 december 2021 in de bioscopen.

De afgelopen tijd verschenen er veel geruchten over het nieuwste Spidey-deel; de speculaties hebben nu echter ruimte gemaakt voor het echte werk.

Bekijk de trailer van Spider-Man: No Way Home hieronder:

Analyse: klopten de geruchten over Spider-Man?

Een van de grootste geruchten suggereert dat Tobey Maguiere en Andrew Garfield hun respectievelijke versies van Peter Parker/Spider-Man in de film zouden vertolken, wat voor een groot multiversum zou zorgen met Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) en Dr. Otto Octavius (Alfred Molina). Van beide acteurs is officieel bevestigd dat ze in de film verschijnen.

Nu de trailer officieel online staat, kunnen we echter niet stellen of Maguire en Garfield in de film verschijnen. De trailer biedt echter wel inzicht in hoe het multiversum een rol speelt in de film.

(Image credit: Sony Pictures)

In de trailer is te zien dat Peter Parkers leven overhoop ligt nu de hele wereld weet dat hij Spider-Man is. Hij neemt contact op met Stephen Strange in de hoop adt hij een spreuk kan uitspreken om de wereld alles te laten vergeten over de ware identiteit van Spidey.

Strange spreekt de spreuk uit, maar de betovering brengt wel ernstige gevolgen met zich mee, waaronder de terugkeer van de Dr. Octopus, Electro (Jamie Foxx) en de Green Goblin (Willem Dafoe).

Er is geen teken van Tobey Maguire te bekennen in de trailer, maar het is mogelijk dat Sony en Marvel dit nog geheim willen houden tot de onthulling van de film op 17 december.

Is dat trouwens Matt Murdock (Charlie Cox) die na 25 seconden langs het raam van Peters verhoorkamer loopt? Zou het kunnen dat Spider-Man en Daredevil elkaar ontmoeten?

Voor nu blijft het slechts bij speculatie. We kunnen er pas zeker van zijn als de film deze winter officieel uit is.