Zien we binnenkort de nieuwe Apple AirPods X koptelefoon?

De eerste over-ear koptelefoon van Apple is gespot door 9to5Mac in de code van iOS 14. Daar zouden de eerste details staan over de mysterieuze koptelefoon.

Er zijn twee icoontjes (licht en donker) die een over-ear koptelefoon met kussentjes in de oorschelpen en hoofdband. De twee icoontjes hintten op twee verschillende kleurenopties bij de koptelefoon (vermoedelijk een donkergrijze tint en een witte versie, zoals de AirPods).

Volgens 9to5Mac worden deze pictogrammen in iOS 14 gebruikt om de te verschijnen koptelefoon in het hele besturingssysteem weer te geven. Je zal hier dus ook het batterijniveau kunnen zien, net als bij de AirPods en AirPods Pro in iOS 13.

Als Apple van plan is om de nieuwe koptelefoon deel uit te laten maken van de AirPods-familie, dan zal hij waarschijnlijk enkele premium elementen bevatten. Denk bijvoorbeeld aan Apple's eigen H1-chip voor optimaal gebruik met andere Apple-producten.

We weten nog steeds niet hoe de koptelefoon zal heten, maar de huidige voorspellingen zijn onder andere de Apple AirPods X en de Apple StudioPods.

De verwachting is dat iOS 14 ergens tussen september en november 2020 wordt gelanceerd, dus deze over-ear koptelefoon van Apple zou ook rond die periode kunnen verschijnen.

In een bericht van de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo, die de release van de verbeterde Apple AirPods en de AirPods Pro in 2019 correct heeft voorspeld, wordt daarentegen beweerd dat de draadloze koptelefoon eerder in het jaar zal worden gelanceerd, naast een aantal andere nieuwe producten.

Als deze nieuwe AirPods-koptelefoon in het voorjaarsevent van Apple onthuld wordt (waar mogelijk ook de iPhone SE 2 wordt getoond) dan zouden we dus in toekomstige versies van iOS 13 dezelfde icoontjes moeten terugvinden. Er is momenteel dus nog veel speculatie rond de lanceringsdatum.

In ieder geval zet de ontdekking van deze iOS 14-icoontjes het concept van een Apple-koptelefoon wel kracht bij. Ze zijn namelijk het duidelijkste beeld tot nu toe van hoe de koptelefoon eruit zou kunnen zien. Hieronder kan je de pictogrammen zelf bekijken:

(Image credit: Apple / 9to5Mac)

Alsmaar meer geruchten

Ondanks het gebrek aan een officiële bevestiging van Apple over de over-ear koptelefoon, zijn de geruchten sinds het begin van dit jaar overal te zien.

Onlangs heeft een inventarislijst van het Amerikaanse Target wellicht de prijs van de langverwachte koptelefoon onthuld.

YouTuber Jon Prosser plaatste een afbeelding op Twitter, die de aankomende over-ear koptelefoon in het systeem van Target leek te tonen en op mysterieuze wijze werd vermeld als "Apple AirPods (X Generation)".

Het product in de afbeelding lijkt $399 te kosten en als dit echt de Apple StudioPods-koptelefoon is, dan mikt het merk op de hogere prijsklasse. Hiermee komt de koptelefoon in het vaarwater van enkele bekende toppers zoals de Sony WH-1000XM3 en de Bose Noise Cancelling Headphones 700.

We horen weliswaar al langer geruchten over de koptelefoon. In juni 2018 meldde Bloomberg dat Apple van plan was om "een over-ear koptelefoon van studiokwaliteit, die onder het Apple-merk zelf zal verschijnen en een meer premium alternatief zal zijn voor de Beats-koptelefoons."

In een gesprek met insiders meldde Bloomberg dat Apple oorspronkelijk van plan was om de koptelefoon tegen het einde van 2018 te introduceren, maar dat het bedrijf voor enkele ontwikkelingsuitdagingen stond en dat de lancering naar 2019 werd opgeschoven. Die lancering hebben we natuurlijk niet gezien, dus we hopen nu dat 2020 het jaar van de Apple-koptelefoon wordt.