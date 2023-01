MSI kondigt ’s werelds eerste laptop aan met 4K/144Hz mini-LED display

Computerfabrikant MSI heeft vandaag zijn nieuwe flagship gaming-laptop aangekondigd. De Titan GT77 HX wordt ’s werelds eerste laptop met een 4K/144Hz mini-LED-scherm en dit is dan misschien ook wel het beste scherm dat je binnenkort kunt krijgen op een laptop. Het 4K/144Hz mini-LED-scherm lijkt het meer op een premium gaming-monitor dan op een gemiddeld gaming-laptopscherm.

MSI Titan GT77 HX Specs Schermgrootte: 17,3 inch (16:9) | Resolutie: 3.840 x 2.160 | Verversingssnelheid: 144Hz | Reactietijd: 3 ms (met Overdrive) | Achtergrondverlichting: Mini-LED (met AmLED-technologie) | Dimzones: 1.008 (K-Zone) | Piekhelderheid: 1.000 nits | HDR: VESA DisplayHDR 1000 | Kleurengamma: 100% DCI-P3 | Kleurenkalibratie: True Color (per paneel onderzoek en kalibratie)

Het scherm maakt gebruik van AUO's AmLED mini-LED-technologie. Die technologie moet zorgen voor superheldere achtergrondverlichting, een goede HDR-weergave en een breed kleurengamma. Het scherm kan dan ook erg helder worden met een piekhelderheid van 1.000 nits. Dat is een stuk helderder dan standaard LCD-schermen.

Door middel van de 1.008 dimzones blijf je ook een goed contrast houden tussen de helderste en de donkerste punten op het scherm. Zo'n hoog aantal dimzones houdt de beeldkwaliteit scherp en vermindert het 'halo'-effect. Dat halo-effect is bijvoorbeeld te merken aan de muisaanwijzer als deze voor een donkere achtergrond staat. Je ziet dan een beetje een waas om de muisaanwijzer heen, omdat deze te helder is voor de donkere achtergrond ernaast.

De hoge piekhelderheid en de AmLED 'Adaptive Control Technology' zorgen voor uitstekende HDR-beelden die continu dynamisch kunnen worden aangepast. De Titan GT77 is dan ook voor DisplayHDR 1000 gecertificeerd door VESA. Het scherm is dus uitermate geschikt voor gamen of streamen in HDR. Dat wordt ook ondersteund door het indrukwekkende kleurengamma van 100% DCI-P3. Om te zorgen dat elk paneel een goede kleurweergave heeft, worden ze ook allemaal voor de montage onderzocht en gekalibreerd aan de hand van MSI's True Color-technologie.

De Titan GT77 HX wordt tijdens CES 2023 officieel gelanceerd en tegen die tijd zullen er ook nog meer functies en specs bekend worden gemaakt. MSI zal tijdens het event verder ingaan op onder andere de verwerkingskracht en de next-gen GeForce-laptop GPU-prestaties. De nieuwe GPU-technologie moet namelijk zorgen voor hogere framerates in games, zodat je goed gebruik kan maken van 's werelds eerste 4K/144Hz mini-LED laptopscherm.

(Image credit: MSI)

De toekomst voor laptop displays ziet er helder uit

Een 4K/144Hz mini-LED-display op een laptop is een indrukwekkende prestatie. Meestal is het een kwestie van kiezen tussen een hoge resolutie of een hoge verversingssnelheid, maar dit is toch een erg mooie combinatie. Het is ook interessant om langzamerhand de mini-LED-technologie (met veel dimzones) ook steeds meer op laptops te zien verschijnen. Deze schermen kunnen namelijk niet alleen heel helder worden, maar ze behouden daarnaast ook nog eens een goed contrast.

De vraag is wel of het misschien niet een beetje overkill is om een 4K/144Hz-scherm aan een laptop toe te voegen. Bij een schermgrootte van 17,3 inch is een iets lagere resolutie ook al enorm scherp en op zo'n (relatief) klein scherm lijkt de stap naar 4K misschien niet zo groot als op een groter scherm. Het scherm is misschien voor content creators en creatieve professionals wel erg interessant met de hoge resolutie (en de hoge pixeldichtheid op het kleine scherm) en het brede kleurengamma, maar die doelgroep zal misschien minder geïnteresseerd zijn in 144Hz.

Voor gamers is de verversingssnelheid natuurlijk wel belangrijk, maar de combinatie van een 4K-resolutie en een verversingssnelheid van 144Hz (én HDR) vereist enorm veel kracht van de GPU. Dat is al het geval bij de beste gaming-pc's, laat staan bij gaming-laptops, die meestal toch al een minder krachtigere variant krijgen van de grafische kaarten die in pc's aanwezig zijn. We zullen dus tijdens CES 2023 zien of de next-gen GeForce-laptop GPU-prestaties krachtig genoeg zijn om volledig van dit scherm te kunnen genieten tijdens het gamen.