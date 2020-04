Mobile World Congress blijft in Barcelona tot 2024

Mobile World Congress (MWC) zal gehouden blijven worden in Barcelona tot 2024 volgens de voorwaarden van een nieuwe overeenkomst.

De Catalaanse hoofdstad heeft het mega evenement sinds 2006 georganiseerd, in 2013 werd het verplaatst naar de huidige locatie de Barcelona Gran Via. De voorgaande overeenkomst werd in 2011 gesloten en zou in 2023 terugkeren.

De GSMA heeft gezegd dat het uitstel van een jaar is bereikt nadat de twee partijen de gevolgen van de annulering van het evenement dit jaar, vanwege de uitbraak van het coronavirus op zich hadden genomen. De GSMA trok uiteindelijk de stekker eruit, nadat verschillende grote standhouders besloten om niet te komen, in een verklaring lieten ze weten dat het "onmogelijk" was om de show door te laten gaan.

GSMA Barcelona 2024

De organisatie had in de eerste instantie gezegd dat er geen vergoeding zou zijn, maar heeft sindsdien wel een compensatie pakket gemaakt met provisies voor gedeelde vergoedingen of krediet dat gebruikt kan worden voor toekomstige evenementen.Bijvoorbeeld voor degenen die zo'n

Echter hebben sommige bedrijven ook betaald voor het vervoer en de accommodatie, terwijl anderen geld hebben uitgegeven aan het creëren van demo's en prototypes. Voor kleinere organisaties kan dit een groot deel zijn van het marketingbudget. In de tussentijd moest Barcelona een belangrijke impuls geven aan de lokale economie dankzij de toename van bezoekers.

"In deze moeilijke tijden, is het meer dan ooit essentieel om naar de toekomst te kijken", zo zei John Hoffman, GSMA CEO. "De GSMA, de Host City Parties, en het MWC Barcelona ecosysteem kijken uit naar de aankomende edities van het MWC en MWC Barcelona 2021 zal onderdeel zijn van het herstelproces van de economie".

"Door het evenement te verlengen tot en met 2024, laten we onze toewijding zien aan ons ecosysteem als aan de Host City Parties en onze sterke en wederzijds gunstige werkrelatie. We zijn blij te kunnen melden dat we enorme steun hebben gekregen en veel standhouders hebben vroegtijdige betrokkenheid getoond voor toekomstige edities".