Microsoft introduceert na vier jaar Surface Studio 2+ met kleine upgrades

Microsoft beschouwt de Surface Studio-reeks niet als een prioriteit, wat waarschijnlijk de reden is waarom het bijna vier jaar heeft geduurd om een vervolg op de Surface Studio 2 te lanceren. Die upgrade heet ook niet Studio 3, maar wel Studio 2+ (opens in new tab).

De ontwerpers achter Microsofts all-in-one pc hebben vastgehouden aan de oorspronkelijke vormfactor, met een zogenaamd zero gravity scharnier, een voet met daarin alle onderdelen en een 28-inch touchscreen van 4500 x 3000 pixels. Dat laatste was (en is) het belangrijkste pluspunt van de Surface Studio 2+ en werkt goed samen met de digitale stylus.

Dit is een DCI-P3-scherm met een contrast ratio van 1200:1, Gorilla Glass 3 en ACM (auto color management). Het scherm alleen al is indrukwekkend genoeg om in onze koopgidsen voor de beste zakelijke monitor, beste monitor voor videobewerking, beste monitor voor fotobewerking en beste monitor voor grafisch ontwerp te verschijnen.

In vergelijking met zijn voorganger ruilt de Studio 2+ een Core i7-7820HQ in voor een 11e generatie Core i7-11370H. Dat combineert hij met een Nvidia Geforce RTX 3060 GPU met 6GB GDDR6.

Hoewel we de RTX 3060 enigszins begrijpen, vinden we het vreemd Microsoft niet voor de nieuwste serie heeft gekozen. AMD heeft net zijn Ryzen 7000-serie gelanceerd, terwijl Intel zijn 13e generatie Core-serie heeft onthuld.

Torenhoge prijs

De rest van de specificaties is degelijk, maar niet bijzonder: Windows 11 Pro, 32GB DDR4, 1TB SSD, Wi-Fi 6, Bluetooth, een full HD webcam met Windows Hello, drie speakers en studiomicrofoons.

Wat aansluitingen betreft, zijn er drie USB-C aansluitingen met Thunderbolt 4/USB 4.0 compatibiliteit, twee USB-A poorten, Ethernet en een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting. Maar er is geen geheugenkaartlezer, geen HDMI/DisplayPort-aansluiting en de bekabelde snelheid is beperkt tot 1Gbps. Microsoft bundelt ook een Surface-toetsenbord en een Surface-muis in de doos.

Al met al zou de nieuwe Surface Studio 2+ een waardige upgrade zijn voor mensen die de vier jaar oude Surface Studio 2 hebben. De Surface Studio 2+ kost maar liefst 5.369 euro en is vanaf 25 oktober beschikbaar via de Microsoft Store.

Op het moment van schrijven heeft geen van de grote drie (Lenovo, HP of Dell) een all-in-one desktop-pc die de Surface Studio 2+ qua functies kan evenaren, maar op het gebied van prestaties zal het geen moeite kosten om te concurreren. Apple had intussen de iMac Pro, maar stopte met de verkoop ervan kort nadat de 24-inch iMac als enige Apple all-in-one overbleef.