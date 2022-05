Microsoft bevestigt: Xbox Cloud Gaming stream-apparaat nog in ontwikkeling

Microsoft heeft bevestigd dat het Xbox Cloud Gaming stream-apparaat, met codenaam Keystone, nog steeds in ontwikkeling is.

Het compacte apparaat biedt toegang tot Xbox Game Pass via Xbox Cloud Gaming. Microsoft onthulde vorig jaar in juni dat er een toegewijde Xbox Streaming-stick (opens in new tab) ontwikkeld werd. Deze heeft de codenaam 'Keystone'. Windows Central (opens in new tab) berichtgeving bevestigt dat het apparaat ''een gemoderniseerd HDMI-stream-apparaat'' is en toont gelijkenissen met de Chromecast (opens in new tab) en Google Stadia (opens in new tab). Microsoft heeft echter aangekondigd dat deze specifieke versie niet publiekelijk wordt uitgebracht.

In een statement voor Windows Central zegt Microsoft: ''Onze visie voor Xbox Cloud Gaming is standvastig. Ons doel is het mogelijk maken voor spelers om hun favoriete games te spelen wanneer ze dat willen, waar dan ook. Zoals we vorig jaar aankondigden, werken we aan een game-streaming-apparaat, met de codenaam Keystone. Deze kan met een tv of monitor worden verbonden zonder dat daar een console voor nodig is.''

(Image credit: Microsoft)

Het bedrijf gaf verder nog een statement: ''als onderdeel van elk technisch avontuur evalueren we steeds onze stappen, bekijken we wat we hebben geleerd en controleren we of het waardevol is voor onze klanten. We hebben de keuze gemaakt om van deze versie van het Keystone-apparaat af te stappen. We nemen al onze vergaarde kennis mee en focussen ons op een nieuwe aanpak, welke het mogelijk maakt om spelers overal ter wereld Xbox Cloud Gaming te kunnen bieden.''

Het is momenteel onduidelijk welke aanpassingen Microsoft gepland heeft. Het bedrijf is hoe dan ook nog niet klaar om de Xbox-streaming-stick officieel te onthullen. Ondanks recente verbeteringen in de voorraad blijft de Xbox Series X en S-generatie lastig om aan te schaffen dankzij het wereldwijde chiptekort. Daarom kiest het bedrijf ervoor om een toegewijde streaming-stick uit te brengen in de tussentijd.

(Image credit: Shutterstock/Joshua Seiler)

De succesvolle cloud-strategie van Microsoft

Xbox Cloud Gaming heeft al grote stappen gezet en bereikt onlangs de 10 miljoen abonnees in maart dit jaar. Het is een uitstekende mijlpaal, maar de dienst heeft het niet volledig aan zichzelf te danken. Cloud-streamen is enkel beschikbaar via Xbox Game Pass Ultimate, het hogere niveau van de abonnementsservice van Microsoft. Met honderden games die ook via cloud-streaming beschikbaar zijn, betekent dit dat spelers het niet nog apart hoeven aan te schaffen.

Door deze strategie slaagt de dienst waar concurrentie als Google Stadia en Amazon Luna faalden. Bestaande abonnees kunnen cloud-streaming uitproberen op pc, Xbox One, Xbox Series X en S en smartphones zonder extra kosten. Door middel van een streaming-stick zien we ongetwijfeld nog meer spelers de cloud in gaan.