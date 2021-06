macOS 11.4 lost SSD-probleem op bij M1 Macs

Een probleem waarbij de SSD's van Apple Macs met M1-chipsets te maken kregen met overmatige slijtage (of naar het schijnt foutief gerapporteerde slijtage), lijkt nu te zijn verholpen.

Wellicht heb je enkele maanden geleden al gelezen over dit probleem rondom de SSD's van de M1-chipsets, wat dateert uit februari. Het probleem was slechts bij een selecte groep te zien, maar was daardoor zeker niet minder zorgwekkend.

Apple zelf heeft nooit de urgentie gevoeld om te reageren op het SSD-probleem, maar AppleInsider meldt dat het pijnpunt aan is gepakt in de nieuwe macOS 11.4-update (welke eind mei verscheen). Tevens lezen we dat een bron binnen Apple off the record vertelde dat de bug eigenlijk een fout in de gegevensrapportage was bij het meten van het SSD-gebruik.

Een lang verhaal kort: sommige van de alarmerende rapportages van excessieve slijtage aan de SSD vond niet echt plaats, het werd enkel fout gerapporteerd.

De insider van Apple meldt verder dat de macOS 11.4-update het probleem heeft verholpen, en dat het systeem nu met heldere en betrouwbare statistieken komt over het SSD-gebruik.

Slijtage of foutieve rapportage?

Hector Martin was een van de eerste mensen die aan de bel trok over dit probleem, en hij meldt op Twitter dat het SSD-probleem nu ook daadwerkelijk opgelost lijkt te zijn in macOS 11.4.

Martin blijft echter bij zijn conclusie dat er een daadwerkelijk probleem was dat SSD-slijtage veroorzaakte, in tegenstelling tot een verkeerd gerapporteerd probleem zoals aangegeven door AppleInsider en zijn bron.

In ieder geval lijkt het probleem te zijn verholpen met de komst van macOS 11.4, dus het probleem zou tot het verleden moeten behoren zodra die update is toegepast. Die 11.4-update past ook een hoop beveiligingsfixes toe, en verhelpt een aantal bugs waaronder problemen met Safari.

Via Tom’s Hardware