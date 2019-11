MacBook Pro 16-inch is nog steeds moeilijk te repareren

iFixit, een website die bekend staat om het uit elkaar halen van elektronica en laten daarbij zien hoe gemakkelijk (of juist niet) het is om iets te repareren. Dit deden ze ook met het nieuwe MacBook Pro 16-inch model - en ze vonden toen zowel goede als slechte dingen in Apple's nieuwste laptop.

Laten we beginnen met het goede nieuws. iFixit opende de MacBook Pro 16-inch en vond een indrukwekkende laptop die aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van het vorige model dat eerder dit jaar werd gelanceerd.

Wat het meest opvalt (buiten het grotere 16-inch scherm, een IPS Retina display met een resolutie van 3.072 x 1.920) is het nieuwe toetsenbord. Gebaseerd op het populaire Magic Keyboard van iMac, de nieuwe die we zien in de 16-inch MacBook heeft de Butterfly switches achterwege gelaten, die toch al niet erg goed was, en heeft daarvoor in de plaats de Scissor switches van het Magic Keyboard gebruikt.

Apple heeft hiervoor gekozen om te voorkomen dat het toetsenbord van de nieuwe MacBook Pro dezelfde problemen ondervindt als de oudere MacBook Pro's hadden, waar bepaalde toetsen niet stofbestendig waren. iFixit heeft nu ontdekt dat er geen stofbestendig membraan voor de nieuwe switches is.

Dit was iets wat Apple had toegevoegd om ervoor te zorgen dat de Butterfly switches het zouden begeven. De afwezigheid hiervan in het nieuwe MacBook Pro 16-inch toetsenbord kan gezien worden als een teken van vertrouwen van Apple dat het nieuwe toetsenbord niet dezelfde problemen zal opleveren.

Het iFixit team kwam erachter dat het schaarmechanisme van het nieuwe toetsenbord bijna hetzelfde is als de oude die zijn gevonden in het iMac Magic toetsenbord, maar dan 0.22 mm dunner. iFixit benadrukt dat dit waarschijnlijk te danken is aan het harde werk van het technische team van Apple om ervoor te zorgen dat het toetsenbord zo slank mogelijk blijft.

iFixit kreeg het ook voor elkaar om een aantal toetsen van het witte Magic toetsenbord om te ruilen met de nieuwe MacBook Pro en dat laat zien hoe gelijkaardig de toetsenborden zijn.

Meer upgrades

Toen iFixit eenmaal de MacBook Pro 16-inch van wat dichterbij bekeek, vonden ze een veel grotere koelplaat om de krachtige componenten van de MacBook Pro 16-inch koel te houden. Ook vonden ze grotere uitvoergaten, die helpen om meer lucht door te laten om de temperatuur laag te houden.

Het team ontdekte ook de nieuwe en verbeterde luidsprekers die zo zijn ingesteld dat ze elkaar vibraties teniet doen voor een helderder geluid. De opstelling met de drie microfoons is hetzelfde als in de vorige laptops, maar iFixit merkte op dat ze er wat steviger uitzien. Dit komt volgens iFixit doordat de microfoons van betere kwaliteit zijn (Dit noemde Apple ook al eerder tijdens de presentatie van de nieuwe 16-inch Macbook Pro).

Uiteindelijk vond iFixit de batterij en zag een flinke verbetering - met de grootste batterij die ooit is gespot in een MacBook, biedt het een toename van 4.8 WH ten opzichte van de oudere 17-inch MacBook Pro. en een enorme toename van 16.2 Wh ten opzichte van de Macbook Pro van dit jaar (15-inch).

iFixit legt uit dat het Apple is gelukt om de batterijgrootte te verhogen door elke batterijcel 0.8 mm dikker te maken - een trucje die ze leerden bij de iPhone 11.

Slecht te repareren

Hoewel de meesten lovend zijn over de verbeteringen van de MacBook Pro 16-inch, is iFixit niet onder de indruk van hoe makkelijk de laptop te repareren is. Ze geven het een score van 1 op 10.

Dit is omdat Apple zich vasthoudt aan zijn gewoonte om de processor, het RAM en de opslag te solderen aan het logic board, terwijl het toetsenbord, de batterij, de luidsprekers en de Touch Bar met lijm en klinknagels zijn vastgezet.

Dit maakt het enorm lastig om de componenten te verwijderen en ze uit te schakelen als ze kapot gaan. Dit kan gezien worden als een anti-consumenten zet, aangezien het betekent dat als er een component stuk gaat, de consument vrijwel de gehele laptop moet laten vervangen.

Met Microsoft die op de een of andere manier de herstelbaarheid van een aantal van zijn Surface apparaten probeert te verbeteren, is het een schande dat Apple weigert om hetzelfde te doen met de Macbook Pro.

Zoals iFixit in zijn conclusie ook zegt, "Ondanks de dreunende nieuwe speakers, de podcastkwaliteit van de microfoons en dat gigantische scherm, hebben we echt het gevoel dat Apple veel beter kan- helemaal na het zien van Microsoft die ware technische magie toepast om zijn nieuwste laptops makkelijker te laten repareren. We hopen dat de line-up van 2020 ons echt omver blaast".