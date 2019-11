Apple onthult nieuwe 16-inch MacBook Pro voor monsterprijzen

De langverwachte Apple MacBook Pro van 16 inch is eindelijk officieel. Hij bevat enkele welkome upgrades, waaronder de broodnodige vervanging van het problematische Butterfly-toetsenbord.

Wat betreft het toetsenbord, is de Escape-toets nu een aparte toets. De Touch ID-knop, waarmee je je vingerafdruk kan gebruiken om in te loggen en betalingen te valideren, is ook verschoven zodat hij makkelijker te gebruiken is.

Verbeterde specificaties

De nieuwe 16-inc MacBook Pro is uitgerust met de nieuwste 9e generatie Intel Core-processoren. Hier kan je kiezen uit een hexa-core of octa-core processor. Apple beweert dat deze vernieuwe MacBook Pro daarom meer dan twee keer sneller is dan de bestaande 15-inch MacBook Pro.

Je krijgt drie opties op het vlak van RAM-geheugen: 16GB, 32GB en 64GB DDR4-geheugen. Dit is meteen de eerste keer dat een MacBook uitgerust kan worden met 64GB RAM. Apple heeft daarnaast het thermisch ontwerp van de MacBook verbeterd zodat deze nieuwe, krachtige onderdelen te allen tijde koel blijven.

Ook de grafische prestaties hebben een boost gekregen. Apple heeft twee GPU-opties voor de 16-inch MacBook Pro in de vorm van de AMD Radeon Pro 5500M met ofwel 4GB of 8GB GDDR6-geheugen. Dit zijn trouwens de eerste 7nm mobiele GPU's voor pro-gebruikers. Ook hier geeft Apple aan dat de grafische prestaties meer dan twee keer sneller zijn tegenover de vorige generatie.

Als je zou kiezen voor de duurste optie - die kost je trouwens 7.139 euro - dan krijg je een prestatieboost van 80% tegenover het krachtigste model van vorig jaar.

Apple heeft tot slot de grootste batterij in de geschiedenis van de MacBook gebruikt voor deze nieuwe Pro-versie. Die 100Wh-batterij zou je tot 11 uur moeten laten surfen op het web.

Voor creatieve professionals (met veel geld)

De MacBook Pro is al jaren populair bij creatieveling, zoals grafische ontwerpers en videomakers. Deze 16-inch MacBook Pro richt zich ook duidelijk op hetzelfde doelpubliek. Zo is er een nieuw zesvoudig speakersysteem met 'force-cancelling woofers' die vibraties tegengaan om de audio nog beter te maken. Externe speakers of hoofdtelefoons zijn dus niet meer nodig voor muziekbewerking.

Ook de microfoon heeft een upgrade gekregen. De ingebouwde microfoon zou nu zo goed zijn dat je er probleemloos een podcast mee kunt opnemen, wat je wederom wat extra hardware bespaart.

Niet alles qua prestaties maar ook qua opslagmogelijkheden is de 16-inch MacBook Pro verbeterd. Het instapmodel heeft nu dubbel zoveel opslag als de vorige generatie en begint bij een SSD van 1TB. Als dat niet genoeg is, heb je nog de mogelijkheid om te upgraden naar 2TB, 4TB of zelfs 8TB SSD-opslag. Die laatste optie is bovendien de grootste opslag die je momenteel kan vinden in een laptop.

De grootste verandering is natuurlijk het nieuwe scherm van 16 inch, waardoor je nog meer werkruimte krijgt. Het formaat van de hele laptop is op zijn beurt hetzelfde gebleven. Apple heeft namelijk de schermranden dunner gemaakt zodat het een groter display in een even grote behuizing kon plaatsen.

De resolutie is hier 3.072 x 1.920 pixels met een pixeldichtheid van 226ppi. Het scherm is daarnaast meteen gekalibreerd zodat alle kleuren er perfect uitzien. Zoals de vorige MacBook Pro's is hier ondersteuning voor het P3 wide color gamut.

Je kan de nieuwe 16-inch MacBook Pro vanaf vandaag bestellen in de Apple Store of bij retailers. Het instapmodel kost je 3.199 euro en je kan de prijs opdrijven tot 7.139 euro voor de krachtigste configuratie.