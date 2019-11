Apple Watch 6 is vermoedelijk sneller, betrouwbaarder en beter bestand tegen water

We weten nog steeds niet veel over de Apple Watch 6, maar Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft al enkele voorspellingen gemaakt voor de modellen van 2020: verhoogde snelheid, betere draadloze connectiviteit en betere waterbestendigheid.

Dat is allemaal mogelijk door de overstap naar LCP-materiaal (vloeibaar kristallen polymeren) in de circuits van de smartwatch. Dat kon MacRumors afleiden uit een onderzoeksnota voor de investeerdersfirma TF International Securities.

Hoe dit nieuwe materiaal de prestaties moet verbeteren, is nog onduidelijk. Snellere interne connectiviteit kan de wifisnelheid van de Apple Watch 6 verbeteren, en eventueel ook andere processen. Aan de andere kant zal de smartwatch waarschijnlijk een nieuwe S6-chipset bevatten. Elke generatie van de Apple Watch heeft tot nu toe een nieuwe versie van die S-serie chipsets gehad (de Apple Watch 5 had de S5-chip, de Apple Watch 4 de S4-chip...).

Wat betreft waterbestendigheid, heeft de Apple Watch 5 een certificering voor waterbestendigheid tot maximaal 50 meter diepte. Het is niet meteen duidelijk hoe nieuwe interne materialen die waterbestendigheid kunnen verbeteren.

Apple Watch 6: wat kan er beter?

De Apple Watch 5 is slechts een kleine upgrade tegenover de Apple Watch 4. Het always-on display was de grootste vernieuwing. De batterijduur is er zelfs op achteruitgegaan, dus heel enthousiast zijn we niet over de Apple Watch 5.

We hopen dus dat de Apple Watch 6 niet het slachtoffer zal worden van deze kleine incrementele upgrades. Gezien de kleine hoeveelheid geruchten, kunnen we op dit moment nog niet inschatten wat Apple van plan is. We hebben wel enkele verbeteringen in gedachten, waaronder een batterij die langer dan een dag meegaat.

