'iPhone 14 Pro mogelijk stevigste mainstream smartphone ooit'

De iPhone 11 Pro en iPhone 12 Pro-reeksen kwamen met roestvrijstalen behuizingen, en we vermoeden dat dit bij de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max niet anders zal zijn. De kans bestaat echter dat Apple het voor de iPhone 14 Pro over een andere boeg gooit.

Volgens een bericht van investeringsbank JPMorgan Chase, dat door Apple Insider is opgemerkt, zou Apple voor het eerst gebruikmaken van een titanium legering in een iPhone. Andere producten van Apple, zoals enkele Apple Watch-modellen en de fysieke Apple Card, worden hier al uit vervaardigd.

We zijn er niet zeker van waarom het bedrijf voor de iPhone 14 Pro deze aanpassing maakt, maar we weten wel dat titanium veel sterker is dan de meeste metalen, waaronder roestvrij staal. Het is bovendien lichter. Dat zou betekenen dat de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max een sterke behuizing hebben en minder wegen, wat zeker een pluspunt is voor de toestellen.

Zoals Apple Insider aanhaalt, heeft ook titanium zijn nadelen. Het toont om te beginnen makkelijker vingerafdrukken en heeft een onaantrekkelijke afwerking. Door legering te gebruiken zou Apple deze problemen kunnen vermijden. Het lijkt ons sterk dat het bedrijf een lelijke smartphone op de markt zou brengen.

Daarnaast beweert het bericht van JPMorgan Chase dat er meer veranderingen zullen plaatsvinden aan de binnenkant van de iPhone 14-reeks in tegenstelling tot de iPhone 13. De smartphones van volgend jaar zullen met meer functies komen om de verkoop omhoog te brengen.

Tot slot stelt de berichtgeving dat er geen iPhone 14 Mini komt. Er verschijnen in plaats daarvan wel twee 6,1 inch en twee 6,7 inch modellen. Zoals altijd het geval is met leaks, zeker als ze zo vroeg verschijnen, moeten we dit nieuws vooralsnog met een korrel zout nemen. De informatie is echter wel afkomstig van een zeer geloofwaardige bron. Het zou dus zomaar kunnen kloppen.

iPhones zijn al vrij sterk. (Image credit: TechRadar)

Stevige(re) iPhones

Er zijn weinig smartphones die van titanium gebruikmaken. Als Apple deze stap neemt, kunnen zijn smartphones sterker worden dan die van de concurrenten. Op veel vlakken is dat nu echter ook al het geval.

De iPhone 12-reeks bevat bijvoorbeeld al een Ceramic Shield, wat het scherm naar verluidt tot vier maal beter beschermt tegen valschade dan eerdere iPhones (en andere smartphones).

Als Apple dit aanhoudt of zelfs verbeteringen aanbrengt, zal de iPhone 14 Pro-reeks met zowel sterke schermen als een stevige behuizing komen.

Apple biedt ook al een tijd betere waterbescherming dan veel van zijn rivalen. De iPhone 12-reeks kan je zonder problemen voor dertig minuten tot zes meter diep onderdompelen. Bij de meeste andere premium smartphones is dat maximaal anderhalve meter.

Gezien het hoge prijskaartje van de meeste iPhones en de fragiliteit van smartphones in het algemeen, zijn dat allemaal welkome functies. Daarmee zijn het echter nog geen echt robuuste smartphones te noemen. Ze komen wel steeds dichter in de buurt, zonder dat dit ten koste gaat van de specificaties of het design.

Via GSMArena