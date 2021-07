iPhone 13 ondersteunt mogelijk sneller draadloos laden

Als we een aspect moeten benoemen waar de iPhones van Apple al jaren achter de feiten aanlopen, dan is het wel op het gebied van de laadprestaties. De iPhone 12-serie is bijvoorbeeld uitgerust met maximaal 15W draadloos en 20W bekabeld laden. Dat terwijl sommige Android-fabrikanten hun toestellen voorzien van 120W bedraad laden en 67W draadloos laden. Er bestaat echter een kans dat de iPhone 13-serie op dit vlak voorzien wordt van een boost.

In een gesprek van EverythingApplePro met Max Weinbach (een 'leaker' met een sterk reputatie) vertelt laatstgenoemde dat de draadloze oplaadspoel in de iPhone 13-serie iets groter zal zijn dan bij zijn voorgangers. Er zijn diverse redenen voor te bedenken waarom dit zo is, waarvan een hogere wattage er één van is.

We verwachten nog altijd geen ultra snelle laadsnelheden zoals hierboven vernoemd, maar het wordt toch wel eens tijd dat Apple wat doet aan de maximale snelheid van slechts 20W bijvoorbeeld.

Beter warmtebeheer

Een hogere laadsnelheid is niet het enige potentiële voordeel van een grotere oplaadspoel. Een grotere spoel kan ook helpen met het warmtebeheer (zodat het toestel niet heet wordt tijdens het opladen). Wellicht dat omgekeerd draadloos laden ook inbegrepen wordt bij de iPhone 13, zodat je bijvoorbeeld je AirPods kunt opladen door ze op de achterkant van de smartphone te leggen.

Over dat laatste is Weinbach een stuk minder zeker, waardoor we aanraden om het ook met een korreltje zout te noemen. Het is wel een feature die veel Android-fabrikanten al een tijdje aanbieden, waaronder de Samsung Galaxy S21-serie. Aangezien dat nog altijd de grootste concurrent is van Apple, is het niet vreemd om te denken dat Apple deze feature binnenkort toevoegt.

Eerder claimde Weinbach dat de iPhone 13-serie ook voorzien wordt van sterkere MagSafe-magneten, zodat accessoires beter vast blijven zitten. Het is zeker mogelijk dat een grotere oplaadspoel hieraan bijdraagt.

Helemaal zeker zijn we dus niet van sneller laden, en omgekeerd draadloos laden wordt ook een lastig verhaal waarschijnlijk. Hoop doet echter leven, toch?

Via MacRumors