'iPhone 11 Pro verzendt ongewenst locatiedata'

De iPhone 11 Pro is inmiddels een tijdje op de markt. Samen met de iPhone 11 en iPhone 11 Pro Max moeten deze toestellen hét grote geld in het laatje van Apple brengen. Dat is, gezien onze positieve bevindingen, niet zo heel moeilijk. Toch blijkt enkele maanden na de release dat de telefoons mogelijk stiekem data verzenden.

Veiligheidsonderzoeker Brian Krebs meldt dat de iPhone 11 Pro data verzamelt én verstuurt naar diverse diensten, zelfs als je expliciet hebt aangegeven dat deze niet jouw locatiedata mogen opvragen.

iPhone 11 Pro locatiedata

In iOS 13 kun je heel snel en makkelijk aangeven welke diensten permissie hebben om jouw locatie op te vragen. Via het kopje Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen vind je een overzicht van apps die wel of geen toegang hebben. In een video van Krebs wordt echter aangetoond dat lang niet alle diensten zich hieraan houden.

Sommige apps en diensten krijgen alsnog locatiedata, en dat terwijl de locatieschakelaar duidelijk op 'Nooit' is ingesteld. In de privacyvoorwaarden lezen we dat de iPhone af en toe geo-tagged locaties van Wi-Fi-hotspots en gsm-masten naar Apple verstuurt, zij het in een versleutelde vorm. Dit is uit te schakelen, maar ook hier zouden diverse diensten zich niet aan houden.

Het gaat specifiek om diensten van Apple en niet applicaties van derden. Apple zelf meldt in iOS 13 ook periodiek of je nog je locatiedata wil delen met apps van derden, maar eenzelfde melding voor haar eigen diensten wordt niet gegeven.

Reactie van Apple

Apple zelf meldt dat het normaal gedrag is van de iPhone en ziet dan ook geen beveiligingsproblemen. Volgens een Apple-engineer is het 'normaal gedrag dat het Locatievoorzieningen-icoontje verschijnt in de statusbalk als locatievoorzieningen zijn ingeschakeld'. Het icoon verschijnt voor systeemdiensten die niet beschikken over een schakelaar in het instellingenmenu.

Krebs zelf meldt dat het gedrag mogelijk te maken heeft met de nieuwe hardware in het toestel wat nodig is voor Wi-Fi 6, maar echt concreet bewijs is er vooralsnog niet.

Op je iPhone heb je ook de optie om Locatiediensten volledig uit te schakelen. Houd er echter rekening mee dat sommige functies niet meer werken. Denk aan het plannen van een route of je gelopen route terugkijken.