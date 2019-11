iPhone 12 Pro krijgt mogelijk een dunner scherm dan de iPhone 11 Pro

The iPhone 12 Pro could have a better screen than the iPhone 11 Pro Max, above

Wanneer je denkt aan de volgende iPhone Pro, verwacht je waarschijnlijk niet dat hij goedkoper is dan de iPhone 11 Pro, maar er bestaat een grote kans dat dit wel het geval is. Of, tenminste, een component waar dat zo is, net als dat hij beter zal zijn.

Met name, ETNews een Zuid-Koreaanse tech nieuwswebsite beweert dat de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max beide Y-OCTA OLED schermen gebruiken van Samsung. De meeste OLED-schermen (inclusief die gebruikt worden door de huidige iPhones) vereisen een apart aanraakgevoelige laag, maar dat geldt niet voor de Y-OCTA schermen, waardoor ze dunner en goedkoper te maken zijn.

Er is geen garantie dat consumenten dit ook zullen zien, maar het is dus wel mogelijk. En hoewel het verschil in dikte verwaarloosbaar is, kan het betekenen dat de iPhone 12 Pro in zijn geheel een iets slanker apparaat is, al zou het een beetje meer ruimte kunnen vrijmaken voor de grotere batterij of andere componenten.

Daar bovenop heeft het gebruik van een aantal lagen in het scherm ook de potentie om de glans de verminderen. Dus het klinkt in z'n geheel als een gunstige verandering.

Een Pro upgrade

Wat wel belangrijk is om te noemen is dat waarschijnlijk alleen de Pro-modellen deze schermtechnologie zullen gebruiken. De eenvoudige iPhone 12 zou naar verluidt gebruikmaken van een OLED-scherm dat geen apart aanraakgevoelige laag heeft.

Dat lijkt wat vreemd aangezien de Y-OCTA versie zowel beter als goedkoper is, maar het komt uiteindelijk neer op het aanbod, nu Samsung waarschijnlijk niet genoeg kan produceren, en waarschijnlijk maakt geen enkel ander bedrijf de Y-OCTA panelen met de kwaliteit die Apple vereist.

De bron haalt ook een gerucht aan dat eerder is verspreid, dat de iPhone 12 Pro een 5.4-inch scherm zou hebben, dat is 5.8 inches minder dan de iPhone 11 Pro, terwijl de iPhone 12 Pro Max blijkbaar zal uitgroeien tot 6,7 inch en de basis iPhone 12 zal op 6.1 inch blijven hangen.

Zoals altijd nemen we deze beweringen met een korreltje zout, helemaal aangezien de nieuwe iPhones pas in september 2020 gelanceerd zullen worden. Tot die tijd zullen we je zeker nog voorzien van ander nieuws en geruchten over de iPhone 12-reeks.

Via GSMArena