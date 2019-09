iPhone 11 schermvervanging: melding bij niet-authentiek exemplaar

De iPhones zijn al jarenlang meer dan enkel een smartphone. Het is een mode-accessoire geworden. Daar betaal je veel geld voor, maar dan heb je ook wat zullen we maar zeggen.

Tegenwoordig loopt het merendeel al met een hoesje om hun peperdure glazen sandwich, maar een screenprotector op het scherm van de nieuwe iPhones met gebogen schermrandjes is en blijft een dingetje. Toch raden we je aan om een screenprotector in overweging te nemen, of je moet een peperdure reparatie op prijs stellen.

iPhone 11 schermreparatie

De nieuwe iPhone 11 smartphones - dus ook de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max - waarschuwen na een schermreparatie als het nieuwe display niet gemaakt is door Apple zelf. Zo blijkt uit een nieuwe pagina op de supportwebsite van de fabrikant uit Cupertino.

De waarschuwing blijft vier dagen zichtbaar op je vergrendelscherm, en verplaatst zich daarna voor vijftien dagen op de eerste pagina van je instellingenmenu. Is deze periode achter de rug? Dan is de notificatie terug te vinden onder het kopje 'Algemeen' van je instellingenscherm.

Wil je deze melding ontwijken? Dan kun je het beste uitwijken met je gebroken iPhone-scherm naar een officieel reparatiepunt dat enkel werkt met officiële schermen. Scheelt je een irritante melding.

Op de supportpagina meldt Apple dat het vervangen van een iPhone 11 display door een niet officieel exemplaar voor diverse problemen kan zorgen. Denk bijvoorbeeld aan de werking van multitouch. Aanrakingen van de handpalm zouden ook geregistreerd kunnen worden, en zowel de schermhelderheid als kleurweergave kunnen verslechteren door een niet-officiële schermreparatie.

Afbeelding 1 van 1 (Image credit: Apple)

Problemen met toekomstige features

Komt er in de toekomst een iOS-versie uit met nieuwe features voor het scherm, dan is het mogelijk dat gebruikers met een onofficiële schermreparatie deze niet of slecht kunnen gebruiken.

Het is niet voor het eerst dat Apple meldingen toont na een niet-officiële reparatie. Zo meldt het sinds vorige maand ook al bij iPhones wanneer de accu vervangen is door een exemplaar dat niet gemaakt is door Apple.