Nieuwe locatietrackers van Apple uitgelekt

Je maakt je klaar om te vertrekken naar je werk, maar je vindt je autosleutels of portemonnee niet meteen. Klinkt dat bekend? Dan heeft Apple in de toekomst een oplossing voor jou in de vorm van Apple Tags. Deze kleine locatietrackers kan je bevestigen aan eender welk voorwerp en vervolgens via je iPhone opzoeken waar alles zich bevindt.

De Apple Tags zijn nog nergens officieel aangekondigd, maar via enkele lekken weten we ongeveer hoe de trackers eruit zullen zien.

In de app kan je zien waar elke Apple Tag zich bevindt. (Image credit: MacRumors)

In nieuwe screenshots van de "Find My" app na de uitrol van iOS 13 zien we nu een Items-tabblad. Daar wordt de codenaam B389 aangegeven, die Apple intern gebruikt om naar de Apple Tags te verwijzen.

Uit de tekst wordt duidelijk dat je de trackers aan je rugzak, sleutels of zelfs je fiets kan bevestigen om hun locatie te kunnen volgen. Hoe de Tags in de praktijk zullen werken, weten we nog niet. We kunnen wel een goed gemikte gok doen op basis van uitgelekte info.

De Tags zelf zouden eruitzien als kleine ronde schijfjes, uitgerust met de U1-locatiechip. Die chip is bovendien ook aanwezig in de iPhone 11. Door die chip zou je iPhone je naar een tracker kunnen leiden tot op enkele centimeters nauwkeurig.

In de app worden de trackers ook aangegeven op een kaart met een blauw stipje. De Apple Tags zouden ook een geluidssignaal kunnen afspelen om je in de juiste richting te gidsen.

Tot slot zou er nog een functie zijn waarbij je een melding krijgt als je te ver van een voorwerp met een Tag bent. Dit zou bedoeld zijn als extra herinnering zodat je het voorwerp in kwestie zeker niet vergeet. Je zou ook per Tag kunnen beslissen of je deze melding wil krijgen of niet.