Grado lanceert eerste volledig draadloze earbuds - maar kunnen ze concurreren met de AirPods Pro?

Grado, het audiobedrijf uit Brooklyn dat het meest gekend is voor zijn on-ear hoofdtelefoons, heeft zijn eerste paar volledig draadloze earbuds gelanceerd om direct te concurreren met de AirPods Pro.

De Grado GT220 komt met 8mm drivers die 'specifiek zijn afgestemd voor hun kleine behuizing van polycarbonaat" waar het bedrijf van zegt dat het bekend voor staat.

Met een slank, afgerond ontwerp komt de GT220 met een reeks silicone topjes, en wat volgens Grado een 'draaien om vast te zetten'-beweging is, wat een comfortabel gevoel moet geven in jouw oorkanaal.

Geen noise-cancelling

De batterijlevensduur voor de earbuds zelf komt neer op 6 uur, wat in combinatie met het draadloos oplaaddoosje 5 extra oplaadbeurten geeft voor een totale levensduur van 36 uren. Dat is vrij indrukwekkend in vergelijking met veel van de volledig draadloze concurrenten.

Grado zegt dat de GT220 volledig opgeladen is in twee uur, zowel via een USB-C-kabel als een Qi-compatibele oplaadmat.

Je kan de earbuds besturen via het drukgevoelige knoppen op hun buitenste behuizing. Door op het 'G'-icoon te drukken op elke earbud kan je muziek spelen, pauzeren of overslaan, het volume aanpassen, telefoonoproepen beantwoorden en de ingebouwde stemassistent activeren, of je nu Google Assistant of Siri gebruikt.

Je maakt verbinding met de Bluetooth 5, met ondersteuning van de aptX en AAC-codecs. Audiofielen zullen ook blij zijn om te horen dat Grado stelt dat je in staat zal zijn om te genieten van Hi-Res Audio streams terwijl je deze buds gebruikt.

(Image credit: Grado)

Ook al lijkt dit allemaal spectaculair, toch ontbreekt er iets dat het succes van deze volledig draadloze earbuds kan fnuiken: noise cancellation.

De prijs is voorlopig enkel bekend in dollar en pond, en we zullen dus nog even moeten wachten op een Europese versie. Je kan ze alvast op hun kopen voor $256,-. De Grado GT220 zijn qua prijs gelijkt aan de AirPods Pro en iets duurder dan de beste volledig draadloze earbuds van 2020, de Sony WF-1000XM3 - maar zonder de actieve geluidsonderdrukking hopen we dat de eerste draadloze earbuds van Grado een geweldige audiokwaliteit leveren om dit gebrek te compenseren.

Als de Grado GT220 een beetje klinken zoals de GW100 draadloze hoofdtelefoon, dan zouden ze wel eens interessant kunnen zijn voor audiofielen die de sprong willen maken naar volledig draadloze luisterervaringen.