Google Pixel 4a renders: cameragat in display en geen Soli-chip

De Google Pixel 4-serie wist lang niet iedereen te overtuigen. De upgrades intern bleken minimaal te zijn, terwijl je wel flink wat meer geld moet neertellen voor de nieuwe high-end smartphones van Google. Gelekte renders van de Pixel 4a wijzen op beterschap vanuit Google's kant.

Eerder dit jaar verscheen al de Google Pixel 3a, de eerste midranger uit de Pixel-serie. Samen met de Pixel 3a XL bewees de techgigant dat het zeker in staat was om betaalbare telefoons te maken met een nog altijd uitzonderlijk goede camera. Hetzelfde recept lijkt te worden aangehouden voor zijn opvolger(s).

(Image credit: @OnLeaks / 91mobiles)

Google Pixel 4a design

91mobiles wist een stapel renders te bemachtigen van de te verschijnen Pixel 4a, waardoor we een redelijk goed idee krijgen van wat we mogen verwachten. De grootste zichtbare verandering vinden we terug in het display. Het ziet ernaar uit dat de 4a een vrij langgerekt display krijgt, inclusief een cameragat dat in de linkerbovenhoek zit. Er is dus geen sprake van een flinke schermrand aan de bovenzijde, wat ook meteen de toevoeging van een Soli-chip uitsluit.

Dankzij deze Soli-chip zijn de Pixel 4-toestellen in staat om via je gezicht het toestel te ontgrendelen. Aangezien deze functie dus ontbreekt bij de Pixel 4a, is er 'gewoon' een vingerafdrukscanner aanwezig aan de achterzijde van de telefoon. Naar onze mening een slimme zet, aangezien niet iedereen het kon waarderen dat de vingerafdrukscanner bij de Pixel 4-toestellen is verdwenen.

Verder valt op dat er wederom ruimte is gemaakt voor slechts één cameralens. Althans, er valt er slechts één te zien. Leaker OnLeaks suggereert dat er meerdere sensoren aanwezig kunnen zijn in de uiteindelijke versie. Het zou kunnen gaan om een laser autofocussensor; deze sensor is doorgaans niet te zien in een verder zwart oppervlak. De onderzijde is verrijkt met een USB-C-poort, en de koptelefooningang blijft (gelukkig) behouden voor de betaalbare Pixel a-serie.

(Image credit: @OnLeaks / 91mobiles)

Over de interne specificaties valt momenteel nog weinig te zeggen. Momenteel kunnen we wel ongeveer inschatten wat er onder de motorkap schuil zal gaan. Zo geven we de Snapdragon 730 en 765 allebei een goede kans om de Pixel 4a aan te drijven. Dit gaat gepaard met minstens 4GB RAM en 64GB aan intern opslaggeheugen.

Dezelfde 12,2-megapixellens als van de 3a zit vermoedelijk aan de achterzijde, en de accucapaciteit bedraagt 3000 mAh. Draadloos opladen lijkt nog geen optie te zijn voor de midrangers van Google in 2020.

De komende maanden zullen we vast en zeker meer te weten komen over het betaalbare Pixel-alternatief van Google.