Google patent toont werking under-display camera

We weten inmiddels dat er meerdere bedrijven zijn die binnenkort smartphones uitbrengen met under-display selfiecamera's. Het ziet ernaar uit dat Google daar een van is. We verwachten niet dat deze functie op de Google Pixel 6 verschijnt, maar een patent voor dit systeem doet ons vermoeden dat het wel op tijd klaar zal zijn voor de Pixel 7 of misschien zelfs voor de Pixel Fold.

Het patent werd door LetsGoDigital opgemerkt en gaat over een 'full-screen display met een camera onder het scherm'. Het systeem wijkt echter wel af van de patenten van andere fabrikanten, en van die van de ZTE Axon 20 5G die reeds over een dergelijke ingebouwde camera beschikt.

In de meeste gevallen bevindt de selfiecamera zich op dezelfde plaats als de punch-hole versies, met een klein secundair display bovenaan, zodat deze verborgen zit als het niet wordt gebruikt. In dit geval wordt de selfiecamera niet echt naar jou gericht.

In plaats daarvan heeft het display een klein 'raampje' met daaronder een spiegel. De selfiecamera zit aan een kant van die spiegel, met een klein tweede scherm aan de andere kant.

Zodra de selfiecamera gebruikt wordt, zal de spiegel de lens in staat stellen om het nodige licht te verzamelen. Als de camera uit staat, dan draait de spiegel en weerspiegelt het de beelden van het tweede scherm op het display. Het is een ingewikkeld systeem om te beschrijven, maar dankzij de beelden hieronder wordt alles snel duidelijk.

Afbeelding 1 van 2 De spiegel reflecteert beelden van het secundaire scherm als de camera niet in gebruik is. (Image credit: LetsGoDigital) Afbeelding 2 van 2 De spiegel draait om licht voor de lens door te sturen zodra de camera wordt ingeschakeld. (Image credit: LetsGoDigital)

Zowel het hoofd- als de secundaire schermen zijn OLED-panelen met dezelfde pixeldichtheid, dus dat zou voor een naadloze kijkervaring moeten zorgen. Het is echter nog niet helemaal duidelijk of deze ingewikkelde opstelling uiteindelijk succesvol wordt. Misschien slaagt het erin om de selfiecamera volledig onzichtbaar te maken (wat de ZTE Axon 20 5G niet lukte), maar dat is voorlopig nog onduidelijk.

We moeten wel melden dat het hier nog steeds om een patent van Google gaat. Dat houdt dus niet in dat het ook daadwerkelijk in een smartphone wordt verwerkt. Het ziet er echter wel naar uit dat under-display camera's een volgende stap worden in smartphones, dus de kans is groot.

Er zijn al gelekte beelden opgedoken van de Google Pixel 6-reeks met een zichtbare selfiecamera, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat de functie in dit toestel verwerkt wordt. Zoals we boven reeds aangaven, kan het nog steeds in de Pixel 7 of Pixel Fold verschijnen.