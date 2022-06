Gelekte Samsung Galaxy Watch 5-code toont mogelijke kleuropties

We zijn de dagen aan het aftellen totdat we de nieuwe Samsung Galaxy Watch 5, en de Samsung Galaxy Watch 5 Pro, kunnen uittesten. Nieuwe leaks geven ons een beter idee van welke kleuren we kunnen verwachten.

De bekende leaker Evan Blass (@EvLeaks (opens in new tab)) heeft code gedeeld waarin de mogelijke kleuren van de Galaxy Watch 5 te zien zijn. Het lijkt erop dat we de kleuren Silver, Sapphire en Graphite hebben voor de reguliere versie van de Watch 5, en Silver, Sapphire en Pink Gold voor het kleinere model.

Indien de geleverde informatie correct is, komt de Galaxy Watch 5 Pro uit in de kleuren Black Titanium en Gray Titanium. Volgens eerdere geruchten krijgt de premium-versie van de smartwatch ook premium materialen.

Wettelijke goedkeuring

De online publicatie SamMobile (opens in new tab) heeft LTE-versies van de Galaxy Watch 5 gezien die bij de Amerikaanse toezichthouder Federal Communications Commission (FCC) zijn geregistreerd. Dit betekent dat de Galaxy Watch 5 wel eens binnenkort in de schappen kan liggen.

Samsung heeft tot heden nog niets officieels laten weten over de nieuwe smartwatches, maar we vermoeden dat deze horloges in augustus uitgebracht worden. De Samsung Galaxy Watch 4 en de Galaxy Watch 4 Classic werden vorig jaar namelijk ook in augustus uitgebracht. De nieuwe generatie smartwatches van Samsung wordt in augustus waarschijnlijk vergezeld door de nieuwe opvouwbare telefoons.

De kans is groot dat we de komende anderhalve maand nog heel wat lekken kunnen verwachten. Wij verzamelen alle geruchten en nieuwtjes, dus kom vooral terug!

Analyse: wat kunnen we in augustus verwachten?

Zoals we eerder al benoemden, Samsung heeft nog niets bevestigd. Vanwege de eerdere lekken weten we wel welke varianten we kunnen verwachten. Er zijn ook nog geruchten dat er een derde extra premium-versie (opens in new tab) bestaat.

De Samsung Galaxy Watch behoudt waarschijnlijk dezelfde naam, en de Samsung Galaxy Watch Classic wordt de Samsung Galaxy Watch Pro. Deze versie is een grotere, luxere optie dus de naam is meer dan logisch.

Als we de geruchten moeten geloven, dan laden de nieuwe smartwatches een stuk sneller op. Dit is een verbetering die wij graag zien, ook al zou de batterijduur zelf niet aangepast worden.

We vinden het wel jammer dat bij de Pro-versie waarschijnlijk de roterende rand ontbreekt die wij zo fijn vonden bij de Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Met deze functie voelde het scrollen door de verschillende menu’s erg soepel aan.