Samsung Galaxy Watch 5 gerucht: laadvermogen verdubbeld

Als we de geruchten mogen geloven, krijgt de Samsung Galaxy Watch 5 een grote aantal upgrades. Vooral de oplaadsnelheid gaat er flink op vooruit: het laadvermogen wordt namelijk verdubbeld!

Deze informatie is afkomstig van de Amerikaanse toezichthouder Federal Communications Commission (FCC) waar drie wearables zijn geregistreerd. Uit de documenten, gevonden door 9to5Google (opens in new tab), blijkt dat de nieuwe Samsung Galaxy Watch 5-serie beschikt over 10W laadvermogen. De Samsung Galaxy Watch 4-serie beschikt over slechts 5W.

Dit betekent niet dat de horloges sneller opladen in de praktijk, want andere geruchten suggereren dat de nieuwe smartwatch van Samsung een grote batterij krijgt. Deze update is echter cruciaal.

De Samsung Galaxy Watch 4 heeft namelijk bijna twee uur nodig om de batterij volledig op te laden. Hopelijk weet Samsung deze tijd terug te brengen naar één uur. Dat is nog steeds een stuk langzamer dan veel andere moderne gadgets, maar het zou wel een flinke verbetering zijn.

Volgens geruchten brengt het Zuid-Koreaanse bedrijf ook een Samsung Galaxy Watch 5 Pro met een 572mAh batterij op de markt. Als het laadvermogen onveranderd blijft, kan het wel eens zo zijn dat vanwege de grote batterij het meer dan twee uur duurt om de smartwatch volledig op te laden.

Juist daarom zou het vreemd zijn als Samsung het laadvermogen niet naar 10W verdubbeld.

De FCC-documenten onthullen verder niet al te veel interessants. Deze documenten laten wel zien dat het niet meer lang duurt voordat de Samsung Galaxy Watch 5-serie op de markt verschijnt. Eerdere geruchten dat de smartwatch in augustus op de schappen komt te liggen, klinken nu een stuk aannemelijker.

Analyse: grootste kritiekpunt opgelost?

De Samsung Galaxy Watch 5-serie kan zomaar onze grootste kritiekpunt van de Galaxy Watch 4 Classic hebben opgelost: de batterijduur.

Wij hebben zowel de Galaxy Watch 4 als de Galaxy Watch 4 Classic getest. De reguliere Watch 4 presteerde prima, maar de prestaties van de Watch 4 Classic waren ver beneden de maat.



Als de Watch 5-serie over zowel een grotere batterij als een hoger laadvermogen beschikt, kunnen we misschien een volledige dag doorkomen zonder ons horloge aan de lader te moeten leggen.

