Samsung Galaxy Watch 5 Pro mogelijk uitgerust met enorme batterij

De Galaxy Watch 5, de nieuwe vlaggenschip wearable van Samsung, verschijnt mogelijk rond augustus van dit jaar. Volgens een nieuw leak krijgt de Pro-variant een flink grotere batterij.

Deze informatie komt van SamMobile (opens in new tab) en is gebaseerd op interne bronnen en een Koreaanse certificeringsdatabase. Het is de eerste keer dat we over het Pro-model horen, die waarschijnlijk verschijnt samen met de Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 5 Classic.

Samsungfans zullen nog weten dat we vorig jaar de Galaxy Watch 4 kregen samen met de grotere Galaxy Watch 4 Classic. Mogelijk wordt de Pro nog een stapje groter.

Formaat is belangrijk

De Samsung Galaxy Watch 5 Pro komt naar verluidt met een 572mAh batterij volgens SamMobile. De Galaxy Watch 4 en de Watch 4 Classic gaan niet verder dan 361mAh, dus het Pro-model kent een flinke upgrade van meer dan 50 procent.

Ook gaan er geruchten rond dat de standaard Galaxy Watch 5 en Watch 5 Classic een grotere accu krijgen, namelijk een van 397mAh.

Grotere accucapaciteit betekent ook een grotere fysieke batterij. Dat is niet handig voor een lichte wearable. We zullen zien hoe Samsung dit gaat aanpakken wanneer de apparaten op de markt komen.

Analyse: het smartwatch-batterijprobleem

Zelfs de beste smartwatches hebben problemen als het om batterijduur gaat. Als je onze review van de Galaxy Watch 4 Classic hebt gelezen, weet je dat zijn accu een groot pijnpunt is. De smartwatch houdt het tussen oplaadbeurten meestal nog geen dag vol.

De Apple Watch 7 kampt met hetzelfde probleem, deze gaat ook niet veel langer dan 24 uur mee. Als je vergeet om hem op te laden, kom je voor een probleem te staan.

Het is Garmin die ons weet te verrassen als het hierom gaat. Door minder kleurrijke displays te gebruiken, in combinatie met ingebouwde zonnecellen waarmee je kunt opladen, houden sommige smartwatches van het merk het meerdere dagen of zelfs weken vol.

Het probleem is dat consumenten op zoek zijn naar comfortabele en lichtgewicht wearables, die ook een goede batterijduur bieden. Een combinatie van deze factoren is moeilijk om te krijgen.