'Samsung Galaxy Watch 5 mist handige Watch 4-feature'

Bij het testen van de Samsung Galaxy Watch 4 Classic was een van onze favoriete features de roterende rand. Het scrollen door de menu's voelde hierdoor erg soepeltjes aan. Het ziet er echter naar uit dat Samsung ons op dat vlak teleur gaat stellen met zijn opvolger.

De doorgaans betrouwbare leaker Ice Universe plaatste een tweet (opens in new tab) waarin staat dat de Samsung Galaxy Watch 5 niet over deze feature beschikt. Zelfs niet het Pro-model, wat naar verluidt de huidige Classic moet gaan vervangen.

Helemaal expliciet was Ice Universe niet, maar in plaats daarvan reageerde hij op iemand die complimenteus was over de roterende bezel. Hij zei: " Helaas zal de galaxy watch5 Pro je teleurstellen." Dat is slecht nieuws voor mensen die fan zijn van het roterende item.

De standaard Galaxy Watch 4 heeft geen fysiek roterende rand. In plaats daarvan moest je met je vinger over de rand swipen om te navigeren. Hetzelfde resultaat, maar het voelt naar onze mening niet zo prettig aan als bij de Classic.

Het is niet duidelijk waarom de Pro-versie van de Galaxy Watch 5 waarschijnlijk niet gebruik gaat maken van deze feature. Hopelijk krijgen we de komende maanden meer informatie te zien rondom de te verschijnen smartwatch(es) van Samsung.

Analyse: iets anders?

Hoewel Samsung af en toe wel eens features verwijdert (koptelefooningang, microSD-kaartopslag), is het bedrijf beter in het verplaatsen van functies.

Als we het hebben over fysieke features, dan is de Note-stylus bijvoorbeeld overgeheveld naar de Galaxy S22 Ultra.

Verder zijn er nog altijd Samsung-telefoons met gebogen displays, maar enkel bij de Ultra-versies. Ze zijn zelfs extremer geworden dan bij oudere toestellen.

Hopelijk draait Samsung deze speciale feature bij de Galaxy Watch niet de nek om, maar komt er iets voor in de plaats wat minstens net zo prettig werkt.