Datacenters van technologiereuzen zouden binnenkort je huis kunnen verwarmen

Met de vele zorgen over emissies en de afhankelijkheid van andere landen voor energie, kijken heel wat Europese landen naar bestaande technologie om huizen te verwarmen.

Europa huist al een heel aantal datacenters die worden gerund door enkele van de grootste technologiebedrijven en die enorme hoeveelheden energie consumeren om computers en servers af te koelen.

De gigantische hoeveelheid warmte die als restproduct wordt gegenereerd door steeds maar meer data te stockeren wordt normaal verwijderd via airconditioning of koeltorens. Die warmte wordt dus eigenlijk verspild. Steeds meer datacenters gebruiken die resterende warmte nu echter om huizen en gebouwen te verwarmen.

Datacenters als verwarming

In Denemarken hergebruikt Meta al sinds 2020 de resterende warmte van hun datacenter in Odense. En ze hopen om het komende jaar het equivalent van 11.000 woningen te verwarmen.

Microsoft, Apple en Amazon zijn allemaal bezig met gelijkaardige acties te plannen en ook Alphabet engageert zich om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken.

Er zijn al tien Nederlandse datacenters die zijn verbonden met publieke warmtesystemen, die het warmteoverschot distribueren naar nabijgelegen huizen en gebouwen. Daar komen er in de toekomst waarschijnlijk nog eens vijftien bij.

Het gebruik van datacenters om huizen te verwarmen heeft meerdere voordelen. Om te beginnen daalt de vraag naar fossiele brandstoffen, waarmee Europese huizen vooral toch nog mee worden verwarmd. Dan is er ook het potentieel om de uitstoot van CO2 te reduceren Datacenters draaien nu al vaak op hernieuwbare energiebronnen als zonne-energie en windkracht.

Er zijn rapporten uit Frankrijk en Denemarken, waar nationale en sommige lokale overheden belastingvoordelen zouden geven voor efficiënter gebruik van warmte-overschot. Er zou ook sprake zijn van bouwvergunningen die rekening houden met hergebruik van extra warmte.

Naast het verwarmen van huizen, worden datacenters ook gebruikt om hetzelfde te doen voor serres. Hierdoor kunnen producenten een aantal gewassen het hele jaar door kweken. Volgens Jeroen Burks (via Wholegrain Digital (opens in new tab)), de oprichter van een Nederlands datacenter, kan een center van 180kW serres tot zo groot als 5.000m2 warm houden in de wintermaanden. Voldoende om 250 ton tomaten te kweken.

Datacenters gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen wordt steeds populairder in Europa. En de verwachting is dat dat de komende jaren alleen maar gaat toenemen. Het is een kosteneffectieve en milieuvriendelijke manier om allerhande gebouwen en woningen van warmte te voorzien. En het toont de vele manieren waarop technologie kan worden ingezet om een aantal van de uitdagingen aan te gaan waarmee dit werelddeel en eigenlijk ook de rest van de planeet worden geconfronteerd.

Leer nu vijf essentiële cybersecurity tips van SecWise voor bedrijven in 2023