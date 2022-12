Grote Apple Kaarten update voor Nederland en België

Google Maps blijft de meest gebruikte navigatie-app wereldwijd, maar Apple Kaarten blijft populair bij iPhone-gebruikers. Toch mist Apple Kaarten enkele lokale features in Nederland en België die Google Maps wel heeft. Daar komt met deze update verandering in.

In Apple Kaarten worden de wegen in Nederland en België nu in meer detail weergegeven, inclusief verbeterde navigatie, 3D-bezienswaardigheden en features als ‘Kijk rond’ en ‘Natural Language Guidance’.

Betere navigatie met Siri Natural Language Guidance

Vanaf vandaag kunnen Apple-gebruikers in Nederland en België (maar ook in Liechtenstein, Luxemburg en Zwitserland) de nieuwe Apple Kaarten-app gebruiken. De navigatie is nauwkeuriger en gebouwen, parken, luchthavens en winkelcentra worden gedetailleerd getoond. Bezienswaardigheden als het Groothertogelijk Paleis, het NEMO Science Museum en de kastelen van Bellinzona zijn daarnaast in 3D te bekijken.

Privacy staat nog steeds centraal in Kaarten, want voor gepersonaliseerde features wordt machine learning op het toestel zelf gebruikt. De app is te gebruiken op elk Apple-apparaat van iPhone, iPad en Mac tot de Apple Watch en in de auto met CarPlay.

Image 1 of 2 (Image credit: Apple) (Image credit: Apple)

Verder kan je dankzij ‘Siri Natural Language Guidance’ en meer natuurlijke en heldere routebeschrijving krijgen. Zo krijg je instructies als “Sla linksaf bij het volgende verkeerslicht”. Rijbaanaanwijzingen laten daarnaast tijdig weten wanneer je van rijbaan moet wisselen zodat je geen afslagen mist.

De feature Snelheidscamera’s laat zien wanneer gebruikers een flitspaal naderen en geeft deze ook aan op de kaart. Met iOS 16 kan je in Apple Kaarten routes met maximaal 15 tussenstops plannen, die automatisch op al je Apple-apparaten gesynchroniseerd wordt.

Krijg meer informatie over geplande routes

Net zoals op Waze, is het makkelijk om een ongeluk, gevaar of snelheidscontrole door te geven. Zeg gewoon tegen Siri: “Er is verderop een ongeluk gebeurd” of “Er ligt iets op de weg”. Gebruikers kunnen ook aangeven dat een ongeluk of hindernis opgeruimd is op deze manier.

Eigenaars van bepaalde elektrische auto’s kunnen hun rit nu beter plannen, aangezien Apple Kaarten rekening houdt met oplaadpunten op de weg. De app berekent ook het geschatte verbruik op basis van hoogteverschillen en andere factoren langs de route.

Reis je met het openbaar vervoer in België en Nederland, dan kan je nu makkelijker nabijgelegen stations vinden en veelgebruikte lijnen vastpinnen. In combinatie met iOS 16 kan je nu binnen Kaarten zien wat je reis zal kosten, je abonnement in je Wallet zetten, je saldo bekijken en zelfs aanvullen.