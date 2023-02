Omzet Coolblue groeit naar 2,35 miljard euro

Elektronica retailer Coolblue maakte vandaag zijn jaarcijfers voor 2022 bekend. Ondanks de economische situatie in 2022, is het Coolblue toch gelukt om het jaar af te sluiten met een recordomzet van 2,35 miljard euro, een iets hoger resultaat dan in 2021 (+0,6%). Dat cijfer kwam onder andere door de groei in Duitsland naar een omzet van 174 miljoen euro, de groei in marktaandeel op categorieën zoals wasmachines en laptops in Nederland en België, en de grote vraag naar energiebesparende producten. Met een positieve EBITDA van 43 miljoen euro, was de groei dan weer onvoldoende om de stijgende kosten en margedruk op te vangen.

Verbeteringen bij bezorgingen en infrastructuur

Met de opening van zijn tweede Duitse winkel, in Essen, en de uitbreiding van CoolblueFietst, zette Coolblue vorig jaar zijn opmars in Duitsland verder. Mede door deze investeringen nam de omzet er vorig jaar toe tot 174 miljoen euro.

2022 was ook het jaar waarin Coolblue een recordaantal developers verwelkomde én waarin veel werknemers doorgroeiden. Mede daardoor sloeg het erin om veel verbeteringen door te voeren in zijn magazijn, bezorg- en klantenservice.

In België werd verder een derde tv- en witgoeddepot geopend, in Nijvel. Van hieruit worden grote producten bij Brusselse en Waalse klanten thuis geleverd en geïnstalleerd via de eigen bezorg- en installatieservice CoolblueBezorgt. Ook dit jaar blijft Coolblue zijn infrastructuur in België land verder uitbreiden met twee nieuwe winkels.

Vooruitblik op 2023

Pieter Zwart, Beginbaas bij Coolblue blikt vooruit op het komende jaar: “2023 wordt het jaar waarin we onze winkels weer een beetje beter gaan maken en we minstens 5 nieuwe winkels gaan openen, waarvan er 2 in België zullen komen. Eén locatie kan ik alvast verklappen: Mechelen.

Daarnaast gaan we grote verbeteringen doorvoeren op onze websites en in onze app, om zo onze klanten nóg beter te helpen met hun keuze. Ook hebben we goede verwachtingen van de verdere groei in Duitsland waar we inmiddels een überhoge NPS van 80 hebben. En we gaan met Coolblue Energie nog meer klanten helpen energie te besparen vanuit ons spiksplinternieuwe kantoor in Utrecht.

Kortom: 2022 was uitdagend maar heeft ons uitstekend voorbereid om van 2023 het aller-aller-allermooiste Coolblue jaar ooit te maken. En daar wil ik jou en alle Coolblue’ers ontzettend voor bedanken!”