De beste tech deals van deze week in Nederland

Elke week zijn er tal van deals bij verschillende webshops, ook in de technologiesectie. Je kan zelf op zoek gaan naar de beste deals, maar daar heb je niet altijd tijd voor of zin in, dus nemen wij dat werkje graag van je over. Elke week doorzoeken wij verschillende webshops en maken we een selectie van de beste deals van het moment. Die deals kan je hieronder terugvinden.

Tech deals van de week

Samsung Galaxy A50 voor €277,12 i.p.v. €349 De Samsung Galaxy A50 is de best verkochte Samsung-smartphone in Europa. Hij geeft een uitstekende balans tussen prijs, prestaties, bouwkwaliteit en batterij. Menig consument is al overtuigd van zijn kunnen, dus veel meer woorden hoeven we er niet aan vuil te maken.Deal bekijken

Motorola Moto E6 Plus voor €119 i.p.v. €159 De Motorola Moto E6 Plus is een van de beste budget smartphones van het moment. Het HD-scherm in combinatie met de 3.000mAh-batterij zorgt ervoor dat hij gegarandeerd een volledig dag meegaat. Hij is bovendien een van de weinige smartphones in zijn prijsklasse met 4GB RAM, waardoor je relatief vlot tussen apps kan wisselen.Deal bekijken

Motorola One Action voor €179 i.p.v. €259 De Motorola One Action is een sterk geprijsde Android One-smartphone die nu een ongezien lage prijs heeft. Achteraan vind je drie camera's: een 12MP-hoofdcamera, dieptesensor en 16MP-actiecamera die je uitsluitend voor video kan gebruiken. Zijn camera's zijn misschien niet de beste in zijn soort, maar qua prestaties doet hij het wel enorm goed en voor deze prijs ga je geen beter toestel vinden.Deal bekijken

Samsung Galaxy Watch voor €209 i.p.v. €329 Je kan de originele Samsung Galaxy Watch nu voor amper €209 kopen. Dit is nog steeds een van de meest volledige smartwatches op de markt. Tegelijk is hij ook een van de duurste horloges, dus profiteer snel van deze korting. Je kan hem bovendien verbinden met elke Android-smartphone.Deal bekijken

Huawei Watch GT voor €115,55 i.p.v. €199 De Huawei Watch GT heeft iets minder smartwatch-functies en is eerder een hybride fitnesstracker. Zijn batterij gaat wel twee weken mee op één lading en hij werkt bovendien met elke moderne Android-smartphone. Door zijn stijlvol design valt het bovendien niet op dat je een high-tech gadget rond je pols draagt.Deal bekijken

HP Chromebook 14 voor €239 i.p.v. €289 De HP Chromebook 14 is een leuk instapmodel en geeft je alle voordelen van een Chromebook tegen een betaalbare prijs. Net zoals alle Chromebook heeft hij een lange batterijduur en een compacte vormfactor. Opgelet: een touchscreen krijg je hier niet.Deal bekijken

Samsung QLED 4K 65Q60R voor €1199 i.p.v. €1899 (NL) Deze QLED tv van Samsung behoort tot de topklasse televisies. Het beeld en het geluid passen zich automatisch aan zodat je altijd van een optimale ervaring kan genieten. Door de ingebouwde processor wordt elk type content omgezet naar 4K-kwaliteit voor de best mogelijke beeldkwaliteit in alle omstandigheden.Deal bekijken

Bose QuietComfort 35 II voor €239,98 i.p.v. €349,95 De Bose QuietComfort 35 II staat ongeveer op gelijke hoogte met de Sony WH-1000XM3 qua prestaties. Je krijgt hierbij dus topklasse geluid en noise-cancelling in combinatie met een indrukwekkende batterijduur. Zelfs met deze korting is hij nog redelijk prijzig, maar goedkoper dan dit ga je hem waarschijnlijk niet vinden.Deal bekijken

Beats Studio3 Wireless voor €239 i.p.v. €299 De Beats Studio3 is een stijlvolle premium koptelefoon met noise-cancelling. Hij werk het beste met apparaten van Apple, maar je kan hem ook met je Android-smartphone gebruiken. Met een batterijduur van 22u hoef je je bovendien geen zorgen te maken over een lege batterij tijdens lange reizen.Deal bekijken

Jabra Elite 85H voor €199,99 i.p.v. €299,99 De Jabra Elite 85H is de beste noise-cancelling koptelefoon in het huidige gamma van Jabra. De actieve noise-cancelling past zich aan je omgeving aan en met een batterijduur van 36 uur steekt hij met kop en schouders boven de concurrentie uit.Deal bekijken