Scuf Reflex PS5-controller: welke is geschikt voor jou?

Scuf brengt een nieuwe reeks PS5-controllers op de markt: de Scuf Reflex. Sony zelf is wat terughoudend om zijn eigen pro-controller voor de PS5 te maken, maar de gerenommeerde fabrikant Scuf zorgt er met zijn PS5-controllers voor dat PlayStation-gamers net iets beter voor de dag kunnen komen in online gamesessies.

Er zijn drie Scuf-controllers om uit te kiezen: de Scuf Reflex, Reflex Pro en Reflex FPS. Het zijn allen verbeterde versies van Sony's DualSense-controller. De nieuwe controllers van Scuf verschillen iets van elkaar en komen dan ook met verschillende prijskaartjes. Hieronder hebben we de drie Scuf-controllers voor de PS5 met elkaar vergeleken, zodat je het juiste model kunt kiezen voor jou.

Scuf PS5-controllers

Scuf Reflex

(Image credit: Future/Scuf)

De Scuf Reflex kan worden gezien als het instapmodel van het trio. Deze pro-controller is beschikbaar vanaf 219,99 euro en beschikt over instelbare paddles, vervangbare analoge sticks, bluetoothondersteuning en heeft plaats voor drie profielen aan boord. Alle functies die je kent van de DualSense-controller zijn aanwezig, inclusief haptische feedback en adaptieve triggers.

Als je op zoek bent naar een pro-controller, maar niet zonder de functies van de DualSense kan, is de Scuf Reflex een goede optie. Er zijn twee kleuren om uit te kiezen: zwart en wit. Dat is in vergelijking met de andere Scuf-controllers voor de PS5 redelijk beperkt.

Scuf Reflex Pro

(Image credit: Future/Scuf)

De Scuf Reflex Pro doet er een stapje bovenop. Het beschikt over dezelfde functies als de Scuf Reflex, maar voegt een high-performance grip toe, wat handig kan zijn als je last hebt van zweterige handpalmen tijdens het gamen. Deze pro-controller is verkrijgbaar vanaf 239,99 euro.

Net als bij de Scuf Reflex krijg je hier alle voordelen van de DualSense-controller, met extra functies zoals verwijderbare instelbare paddles op de achterkant, vervangbare analoge sticks en dus een anti-slip grip. Er zijn meer kleuren om uit te kiezen: staalgrijs, zwart, wit, oranje, rood en blauw.

Scuf Reflex FPS

(Image credit: Future/Scuf)

Het duurste model betreft de Scuf Reflex FPS. Deze pro-controller is het meest geschikt voor gamers die de best mogelijke prestaties willen leveren in competitieve games.

De Scuf Reflex FPS heeft een prijskaartje vanaf 269,99 euro en ruilt de adaptieve triggers en haptische feedback van de DualSense-controller in voor instant triggers en instant bumpers. Hierdoor kun je niet de full-pull-triggers gebruiken die je gewend bent van de DualSense, maar krijg je in ruil daarvoor muisklik-achtige actie, waardoor je sneller kunt schieten dan tegenstanders. Deze PS5-controller is daarnaast lichter dan de reguliere DualSense.

Als je de adaptieve triggers en haptische feedback wilt behouden, raden we de Scuf Reflex of Reflex Pro eerder aan. De Scuf Reflex PFS is beschikbaar in vier kleuren: staalgrijs, lichtgrijs, rood en blauw.

Scuf PS5-controller: specificaties

(Image credit: Scuf)

Hoe verhouden de Scuf-controllers voor de PS5 zich tot elkaar? In de tabel hieronder krijg je een beeld van de afmetingen en het gewicht. Zowel de Reflex als de Reflex Pro zijn een stuk zwaarder dan de standaard DualSense, welke 280 gram weegt. De Reflex FPS-controller daarentegen is bijna 50 gram lichter dan Sony's officiële controller.

Controller Afmetingen Gewicht Connectiviteit Scuf Reflex 160 x 106 x 66 mm 300 gram Draadloos (bluetooth) / Bedraad (USB-C) Scuf Reflex Pro 160 x 106 x 66 mm 300 gram Draadloos (bluetooth) / Bedraad (USB-C) Scuf Reflex FPS 160 x 106 x 66 mm 236 gram Draadloos (bluetooth) / Bedraad (USB-C)

Heb je een pro-controller voor de PS5 nodig? Als je veel competitieve online games speelt, kan een pro-controller je zeker een voordeel geven ten opzichte van spelers zonder pro-controller. De toevoegingen van paddles (of back buttons) zorgen ervoor dat je commando's als springen, herladen of kruipen kunt uitvoeren zonder dat je jouw duimen van de analoge sticks hoeft te halen. Als je een casual gamer bent, is de standaard DualSense-controller waarschijnlijk meer dan geschikt voor jou.