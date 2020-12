Beste Oppo smartphones van 2020: kies de beste Oppo voor jou

Smartphones van Oppo behoren tot een van de weinige telefoons die je nog vrij snel uit de grijze menigte weet te halen. Met unieke, prikkelende designs trekken ze je aandacht, en consumenten worden fan van het merk als ze kennismaken met de over het algemeen prima batterijduur, uitzonderlijke laadprestaties, cameracapaciteiten en meer.

In de Benelux is Oppo inmiddels een bekend gezicht geworden. De fabrikant heeft al de nodige toestellen uitgebracht hier, en we begrijpen maar al te goed dat je af en toe door de bomen het bos niet meer ziet. Vandaar dat wij een lijst hebben samengesteld met de beste Oppo-smartphones die je op dit moment kunt kopen.

Voordat Oppo onze kan opkwam, maakte de merknaam zich eerst populair in thuisland China.Nadat dat gelukt was, werd het tijd om Europa te veroveren. De afgelopen jaren heeft het flink gebouwd aan zijn reputatie, en hebben we ook al de nodige toffe smartphones mogen aanschouwen.

In vrijwel elk segment vinden we telefoons terug van Oppo. Wat dat betreft hanteert het eenzelfde strategie als Huawei jaren geleden. De diverse line-up wil echter niet zeggen dat er ingeboet wordt op kwaliteit, want in elke prijsklasse zitten wel een paar goede Oppo-smartphones.

Voordat we verder gaan met wat de beste Oppo-toestellen van dit moment zijn, moeten we je een waarschuwing geven: Oppo en namen is nogal een dingetje. Verwacht geen (enigszins) logische volgorde zoals bij de Samsung Galaxy-serie of de iPhones, maar richt je meer op iets wat Sony had kunnen bedenken de afgelopen jaren. Vergeet niet om onze volledige reviews te bekijken voor een uitgebreid oordeel over de Oppo-telefoon waar je interesse in hebt.

Op het moment van schrijven voert de Oppo Find X2 Pro onze toplijst aan, en dat mag eigenlijk geen verrassing heten. Het apparaat is veruit de duurste Oppo van dit moment, maar daar krijg je een prachtig display, fantastische camera-opzet, razendsnelle oplaadtechnologie en meer voor terug. We hebben dan ook hoge verwachtingen voor de Oppo Find X3 die in 2021 moet verschijnen.

Beste Oppo smartphones van dit moment

Oppo Find X2 Pro Oppo Find X2 Oppo Find X2 Neo Oppo Reno 10x Zoom Oppo Find X2 Lite Oppo Reno 4 Pro 5G Oppo Reno 2 Oppo Reno 2Z Oppo A9 2020 Oppo A5 2020

Beste Oppo smartphones

(Image credit: Oppo)

1. Oppo Find X2 Pro Oppo's beste en meest luxueuze smartphone tot nu toe Releasedatum: Maart 2020 | Gewicht: 200/217g | Afmetingen: 165,2 x 74,4 x 8,8/9,5mm | Software: Android 10 | Schermformaat: 6.7-inch | Resolutie: 1440 x 3168 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 12GB | Opslag: 256/512GB | Batterij: 4.260mAh | Camera's achteraan: 48MP + 13MP + 48MP | Frontcamera: 32MP Low Stock € 899,25 Bekijken bij Aliexpress EU Prachtig display Uitstekende camera's Zeer prijzig Batterijduur zo zo

De Oppo Find X2 Pro is de beste smartphone die je op dit moment kunt kopen van de Chinese fabrikant. Er zit een prachtig 120Hz AMOLED-display op gemonteerd, de camera-opzet is uitgebreid en zeer sterk, en het totaalpakket is ook erg mooi om te zien.

Er is één grote reden waarom je deze smartphone wellicht toch niet in huis haalt, en dat is de prijs. Op het moment van schrijven kost de Oppo Find X2 Pro nog altijd meer dan 1000 euro, iets wat voor velen een magische grens is die men liever niet overschrijdt.

Kun je leven met de hoge prijs, dan is de Oppo Find X2 Pro zeker het overwegen waard. Naar onze mening is het de beste telefoon van Oppo die je op dit moment kunt kopen.

Lees onze volledige Oppo Find X2 Pro review

De beste Oppo Find X2 Pro deals van vandaag Low Stock OPPO Find X2 Pro 12GB/512GB,... Aliexpress EU € 899,25 Bekijken OPPO Find X2 Pro - 512GB -... Bol.com Netherlands € 1.029 Bekijken Low Stock OPPO Find X2 Pro 512GB Zwart... Coolblue NL € 1.049 Bekijken OPPO Find X2 Pro MediaMarkt € 1.199 Bekijken

(Image credit: Oppo)

2. Oppo Find X2 Niet Pro, maar niet ver uit de buurt Releasedatum: Maart 2020 | Gewicht: 192/209g | Afmetingen: 164,9 x 74,5 x 8mm | Software: Android 10 | Schermformaat: 6,7 inch | Resolutie: 1440 x 3168 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8/12GB | Opslag: 128GB/256GB | Batterij: 4.200mAh | Camera's achteraan: 48MP + 13MP + 12MP | Frontcamera: 32MP € 11,95 Bekijken bij Diamtelecom NL Beeldschoon display Zeer snel opladen Prijzig Niet de beste camera's uit z'n segment

De Find X2 volgt op veel vlakken zijn duurdere broer, de Find X2 Pro, maar er zijn hier en daar compromissen gesloten om de prijs te drukken. Het grootste verschil is de camera-opzet die, ondanks dat je nog altijd mooie foto's schiet, toch wat minder zijn dan die van de Find X2 Pro.

Desalniettemin presteert de Find X2 in dagelijks gebruik heel goed. De Snapdragon 865 maakt het toestel snel, en het prachtige 120Hz AMOLED-display is een genot om naar te kijken. Daarnaast laad je het toestel dankzij de 65W snellaadfunctie binnen 38 minuten volledig op.

De smartphone is verkrijgbaar in versies met 8/12GB RAM en 128/256GB opslaggeheugen. Kun je leven met de kleine minpuntjes ten opzichte van de Find X2 Pro, dan is de reguliere Find X2 met zijn scherpere prijs zeker een slimme koop.

Lees meer: Oppo Find X2 review

(Image credit: Oppo)

3. Oppo Find X2 Neo Aantrekkelijke allrounder Releasedatum: April 2020 | Gewicht: 171g | Afmetingen: 159,4 x 72,4 x 7,7mm | Software: Android 10 | Schermformaat: 6,5 inch | Resolutie: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 765G | RAM: 12GB | Opslag: 256GB | Batterij: 4.025mAh | Camera's achteraan: 48MP + 13MP + 8MP + 2MP | Frontcamera: 32MP Low Stock € 573,18 Bekijken bij Aliexpress EU Excellent scherm Veelzijdige camera's Niet de beste chip in zijn segment Prijzig

De Oppo Find X2 Neo is een beeldschone smartphone die qua prestaties het overgrote deel van de markt zal kunnen bekoren. Er is een mooi 90Hz AMOLED-scherm gemonteerd, en in combinatie met de krachtige speakers leent de smartphone zich uitstekend als multimedia-apparaat.

Aan de achterzijde vind je een veelzijdige camera-opzet terug die verrassend sterk presteert. Er is zelfs een mooie nachtmodus aanwezig, alsook een ultrastabiele modus waardoor het lijkt alsof je filmt terwijl je het toestel op een statief hebt staan.

Er is ondersteuning voor 30W snelladen, maar draadloos opladen ontbreekt (net als bij alle andere Oppo-telefoons tot dusver). Ook zijn er in deze prijsklasse telefoons verkrijgbaar met een betere chipset, maar de Oppo Find X2 Neo is qua allround prestaties zeker een van de betere in zijn segment.

Lees meer: Oppo Find X2 Neo review

De beste Oppo Find X2 Neo deals van vandaag Low Stock OPPO Find X2 Neo 12GB/256GB,... Aliexpress EU € 573,18 Bekijken OPPO Find X2 Neo starry blue Bol.com Netherlands € 700,30 Bekijken

(Image credit: Oppo)

4. Oppo Reno 10x Zoom Oppo's unieke haaienvintoestel Releasedatum: Juni 2019 | Gewicht: 210g | Afmetingen: 162 x 77,2 x 9,3mm | Software: Android 9 | Schermformaat: 6,6 inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6/8/12GB | Opslag: 128/256GB | Batterij: 4.065mAh | Camera's achteraan: 48MP + 13MP + 8MP | Frontcamera: 16MP Uniek design Snelle chip UI voelt een beetje traag aan Wat aan de zware kant

De Oppo Reno 10x Zoom, vernoemd naar zijn 10x hybride zoom, is een van de meest kenmerkende smartphones die Oppo in de Benelux heeft uitgebracht. Dat heeft vooral te maken met het eigenzinnige design, met de motorische haaienvin als hoogtepunt. Daarin zit namelijk de frontcamera verstopt.

De Reno 10x Zoom kent verder een prima camera-opstelling, waaronder een primaire 48MP-camera, en de 13MP-telefotosensor die verantwoordelijk is voor de 10x zoom (het is eigenlijk slechts 5x optische zoom, dus de naam is wat misleidend).

Toegegeven, de Reno 10x Zoom is wat aan de zware en grote kant. Gebruik met één hand zal voor menigeen dan ook een zware opgave zijn, maar vandaag de dag is dat steeds vaker het geval bij vlaggenschepen. Voor iedereen die de voorkeur geeft aan kleine(re) toestellen zijn er voldoende alternatieven.

Lees de Oppo Reno 10x Zoom review

Oppo Find X2 Lite (Image credit: Oppo)

5. Oppo Find X2 Lite An affordable 5G phone Releasedatum: Mei 2020 | Gewicht: 180g | Afmetingen: 160,3 x 74,3 x 8mm | Software: Android 10 | Schermformaat: 6,4 inch | Resolutie: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 765G | RAM: 8GB | Opslag: 128GB | Batterij: 4.065mAh | Camera's achteraan: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP | Frontcamera: 32MP € 374,95 Bekijken bij Bol.com Netherlands Betaalbaar 5G-toestel Mooi display Af en toe een tikkeltje traag Camera's niet heel top

Het jongste en meest betaalbare lid van de Find X2-familie is de Oppo Find X2 Lite. Het is een goede, betaalbare smartphone met 5G-capaciteiten.

De Find X2 Lite is meer dan enkel een 5G-toestel, zo is er ook een mooi scherm, redelijke chipset en een oké primaire camera inbegrepen. Het is een degelijke midranger, zelfs als er geen 5G-ondersteuning aanwezig zou zijn.

In onze lijst met beste Oppo-smartphones moet het toestel echter zijn meerdere erkennen in andere Find X2-leden, omdat ze naar onze mening net dat beetje meer geven voor hun prijs.

Lees het eindoordeel in onze Oppo Find X2 Lite review

De beste Oppo Find X2 Lite deals van vandaag Postpaid OPPO Find X2 Lite 5G... Bol.com Netherlands € 374,95 Bekijken Low Stock Oppo Find X2 Lite 5G... Aliexpress EU € 395 Bekijken OPPO Find X2 Lite - 128 GB... MediaMarkt € 424 Bekijken Low Stock OPPO Find X2 Lite 128GB Wit Coolblue NL € 459 Bekijken Meer deals tonen

(Image credit: Oppo)

6. Oppo Reno 4 Pro 5G Mooie looks voor de prijs Releasedatum: Oktober 2020 | Gewicht: 172g | Afmetingen: 159,6 x 72,5 x 7,6mm | Software: Android 10 | Schermformaat: 6,55 inch | Resolutie: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 765G | RAM: 8/12GB | Opslag: 128/256GB | Batterij: 4.000mAh | Camera's achteraan: 48MP + 13MP + 12MP | Frontcamera: 32MP € 589 Bekijken bij Bol.com Netherlands 65W snelladen Gelikt design Prijzig voor een midranger Snellere toestellen in deze prijsklasse

De Oppo Reno 4 Pro 5G ziet er zeer strak en stijlvol uit. Je vermoedt dan ook al snel dat je te maken hebt met een high-end vlaggenschip, zoals de Oppo Find X2 Pro. In de praktijk biedt het toestel redelijke prestaties aan, maar in de hoge prijsklasse van de Reno 4 Pro 5G is de competitie moordend en op sommige vlakken simpelweg beter.

Misschien wel de belangrijkste eigenschap is de aanwezigheid van 65W snelladen. In ruim 30 minuten zit de 4000mAh accu weer volledig vol met sap, een nog altijd vrij ongekende prestatie voor smartphones.

Verder treffen we een competente camera-opzet aan. De Snapdragon 765G in deze prijsklasse vinden we echter wat aan de mindere kant, maar biedt nog altijd prima snelheden voor het overgrote deel van de consumenten.

Lees onze volledige Oppo Reno 4 Pro 5G review

De beste Oppo Reno 4 Pro 5G deals van vandaag Low Stock OPPO Reno 4 5G 8GB/128GB,... Aliexpress EU € 551,08 Bekijken OPPO Reno4 Pro 5G - 256GB -... Bol.com Netherlands € 589 Bekijken Low Stock OPPO Reno4 Pro 256GB Blauw 5G Coolblue NL € 752 Bekijken OPPO Reno4 Pro 5G - 256 GB... MediaMarkt € 752 Bekijken Meer deals tonen

(Image credit: Oppo)

7. Oppo Reno 2 De opvolger van de eerste Reno Releasedatum: September 2019 | Gewicht: 189g | Afmetingen: 160 x 74,3 x 9,5mm | Software: Android 9 | Schermformaat: 6,5 inch | Resolutie: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 730G | RAM: 8GB | Opslag: 128/256GB | Batterij: 4.000mAh | Camera's achteraan: 48MP + 13MP + 8MP + 2MP | Frontcamera: 16MP € 5,64 Bekijken bij Amazon Netherlands Prima cameraprestaties Mooi scherm Chipset niet heel sterk Software voelt 'Chinees' aan

De Oppo Reno 2 is de opvolger van de eerste Oppo Reno, met onder meer een betere camera-opzet en grotere batterij. Tijdens onze testperiode raakten we vooral onder de indruk van het mooie AMOLED-display, iets waar Oppo patent op lijkt te hebben de laatste tijd.

Uiteraard vallen de kwaliteiten van de Reno 2 wat in het niet vergeleken met de Reno 10x Zoom, maar deze smartphone kost dan ook een stukje minder. Verder vinden we de nachtmodus een pluspunt op dit apparaat. ColorOS vraagt om gewenning, maar er zijn zeker gebruikers die het flitsende en kleurrijke OS kunnen waarderen.

Lees de volledige Oppo Reno 2 review

De beste Oppo Reno 2 deals van vandaag Verlaagde prijs SWMGO® Hard Shield Case voor... Amazon Netherlands € 8,75 € 5,64 Bekijken

(Image credit: Oppo)

8. Oppo Reno 2Z Een gemodificeerde Reno 2 Releasedatum: September 2019 | Gewicht: 195g | Afmetingen: 162,4 x 75,8 x 8,7mm | Software: Android 9 | Schermformaat: 6,5 inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: MediaTek Helio P90 | RAM: 8GB | Opslag: 128/256GB | Batterij: 4.000mAh | Camera's achteraan: 48MP + 8MP + 8MP + 2MP | Frontcamera: 16MP € 299,95 Bekijken bij Bol.com Netherlands Scherpe prijs Redelijke batterijduur Camera slechts oké Geen kekke haaienvin meer

De Oppo Reno 2Z kopieert op veel vlakken de Reno 2, zoveel zelfs dat we ze allebei tegelijkertijd hebben getest. Het grootste verschil vinden we terug in de chipset; de Reno 2Z maakt gebruik van een minder krachtige MediaTek Helio P90. Ook zijn de cameraprestaties minder goed.

Het merendeel van de tijd zal de Reno 2Z hetzelfde aanvoelen en werken als de reguliere Reno 2. Maak je echter veel foto's of game je graag op je smartphone? Dan is het raadzaam om enkele tientjes meer te besteden voor de Reno 2 of een andere (Oppo-)smartphone.

We hebben de Oppo Reno 2Z getest in de Oppo Reno 2 review

De beste oppo reno2 z deals van vandaag OPPO Reno2 Z luminous black Bol.com Netherlands € 299,95 Bekijken

(Image credit: Oppo)

9. Oppo A9 2020 Oppo's degelijke budgetoptie Releasedatum: Oktober 2019 | Gewicht: 195g | Afmetingen: 163,6 x 75,6 x 9,1mm | Software: Android 9 | Schermformaat: 6,5 inch | Resolutie: 720 x 1600 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 4/8GB | Opslag: 128GB | Batterij: 5.000mAh | Camera's achteraan: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP | Frontcamera: 16MP € 206,70 Bekijken bij Bol.com Netherlands Superieure batterijduur Stereo speakers Plastic achterzijde Twee camera's compleet overbodig

Ga je met een beperkt budget op smartphonejacht? Dan kan de Oppo A9 2020 zomaar eens de beste optie kunnen zijn. De telefoon verscheen eind 2019 op de markt, maar is nog altijd een van de betere budget telefoons die er op dit moment verkrijgbaar zijn. Met name batterijduur is echt top op dit toestel.

Uiteraard zijn er concessies gedaan om tot dit prijspunt te komen. Zo is de achterzijde van plastic, is het 720p scherm niet al te scherp, en hoef je hier geen kekke haaienvin te verwachten. Met een prima batterijduur en degelijke processor kom je echter al een heel eind, zo bewijst de Oppo A9 2020.

Lees meer: Oppo A9 2020 review

De beste Oppo A9 2020 deals van vandaag Verlaagde prijs Oppo A9 (2020) - 128 GB -... Bol.com Netherlands € 249 € 206,70 Bekijken OPPO A9 (2020) - 128 GB... MediaMarkt € 229,99 Bekijken

(Image credit: Oppo)

10. Oppo A5 2020 De budgettopper Releasedatum: November 2019 | Gewicht: 195g | Afmetingen: 163,6 x 75,4 x 9,1mm | Software: Android 9 | Schermformaat: 6,5 inch | Resolutie: 720 x 1600 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 3/4GB | Opslag: 64/128GB | Batterij: 5.000mAh | Camera's achteraan: 12MP + 8MP + 2MP + 2MP | Frontcamera: 8MP Low Stock € 139 Bekijken bij Coolblue NL Uitstekende batterijduur Goedkoop Voelt wat goedkoop aan Camera's niet indrukwekkend

De Oppo A5 2020 is samen met de Oppo A9 2020 gepresenteerd. De twee telefoons kennen veel gelijkenissen, bijvoorbeeld in het ontwerp. Ook is de chipset en accucapaciteit hetzelfde, waardoor je ook voor enkele tientjes minder nog altijd mag genieten van een uitstekende batterijduur.

Vergeleken met de Oppo A9 2020 is er wel minder opslagruimte aanwezig. Ook is de camera-opzet kwalitatief minder. Mocht je echter voldoende hebben aan 64GB opslag en ben je niet zo van het fotograferen? Dan is de Oppo A5 2020 een verstandige en vooral betaalbare budgetoptie.

Lees het eindoordeel in de Oppo A5 2020 review