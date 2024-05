We vergeleken de tracking van de OnePlus Watch 2 met het beste Garmin-horloge en het resultaat zal je verbazen

De OnePlus Watch 2 is ongetwijfeld een fantastische Wear OS-horloge. Niet alleen ziet hij er goed uit en zit hij boordevol functies, maar OnePlus is erin geslaagd iets te doen wat Google of Mobvoi niet konden: het heeft een Wear OS-horloge gemaakt met een batterijduur van 100 uur. Wij hebben de gelegenheid gehad om de Nordic Blue-editie van de OnePlus Watch 2 persoonlijk te testen in de bossen van Finland.

Na al een proefrit te hebben gemaakt met de horloge tijdens een fietstocht door de bossen in de buurt van de buitenwijk Meri-Rastila van Helsinki, gingen wij opnieuw het bos in voor een korte wandeling. Het had de avond ervoor gesneeuwd, waardoor het bos spookachtig stil maar uitzonderlijk mooi was. De hoge, mogelijk gps-verstorende dennenbomen en de mooie wandeling waren een uitstekende gelegenheid om de buitenprestaties van de OnePlus Watch 2 te testen. We gebruikten de Watch 2 aan de linkerpols en de Garmin Epix Pro aan de andere pols.



We hebben de Garmin Epix Pro al eerder vergeleken met de Apple Watch Ultra tijdens het lopen van de marathon van Londen. Dus waarom ook niet kijken hoe de OnePlus Watch 2 zich meet aan de Epix Pro?

OnePlus Watch 2 vs Garmin Epix Pro

(Image credit: Future / Matt Evans)

De wandeling was aangenaam, met onze gids die regelmatig stopte om de verschillen tussen dennen- en sparrenbomen aan te wijzen, of om bosbessenstruiken of hertensporen in de sneeuw te bekijken. Het was een absoluut heerlijke, Narnia-achtige (of Skyrim, afhankelijk van je interesses) wandeling door de bossen.

Helaas had de OnePlus Watch 2 automatisch een instelling ingeschakeld die we allang hadden uitgeschakeld op onze Garmin: een automatische pauzefunctie. De OnePlus Watch 2 detecteerde elk punt waarop we stopten om naar interessante voetafdrukken te kijken of om te leren over de Finse wet die elke burger het recht geeft om bosbessen te plukken en in de bossen rond te zwerven.

Elke keer dat we opmerkten dat de horloge was gestopt, moesten we ook snel de Garmin pauzeren, wat leidde tot de tijdsverschilfout die hieronder in de training wordt getoond. Dit kan ook hebben bijgedragen aan de 80 meter verschil in wandelafstand, ondanks de identieke route zonder duidelijke afwijkingen of gemiste punten. Wellicht moeten we in de toekomst de twee horloges nogmaals met elkaar vergelijken op een vooraf bepaalde afstand om de nauwkeurigheid verder te bepalen.

(Image credit: Future / Matt Evans)

Er was ook een verschil van ongeveer een minuut qua tempo. Een verschil dat statistisch gezien significant zou zijn tijdens een snelle run, waarbij je gemiddeld vijf minuten per km zou kunnen lopen. Het verschil tussen een wandeling van 15:46 / km en een van 16:49 / km is daarentegen vrij minimaal. Hartslagmetingen kwamen nauw overeen tussen de twee wearables, met een gemiddelde hartslag binnen 2 bpm van elkaar en vergelijkbare grafieken.

We willen wel verduidelijken dat dit geen "echt" experiment was met op wetenschap gebaseerde benchmarks; slechts een leuke oefening om te kijken hoe nauw de horloges zouden overeenkomen. Ondanks enkele kleine verschillen in metingen kunnen wij de OnePlus Watch 2 nog steeds van harte aanbevelen als een geweldige, sportieve smartwatch met een uitstekend uithoudingsvermogen (voor Wear OS in ieder geval).