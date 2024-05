We liepen een hele marathon met een Garmin, Apple Watch en Strava: dit zijn alle verschillen

Als gebruiker is het moeilijk om precies te weten hoe nauwkeurig je horloge is. Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar het beste hardloophorloge, hoe groot is dan de kans dat je twee verschillende modellen tegelijk om kunt doen en dezelfde route kunt lopen om de gegevens te vergelijken? Zelfs als het je lukt om een manier te vinden om dat te doen, hoe bepaal je dan welke van de twee nauwkeuriger is?

Dat zijn de belangrijke vragen. Twee van de beste smartwatches zijn de Garmin Epix Pro en de Apple Watch Ultra 2, maar we hebben ze nog nooit tegen elkaar afgezet. Je kan hiervoor natuurlijk gewoon een marathon lopen...

Elke loper van de marathon van Londen krijgt een rugzakje met een ingebouwde radiofrequentie-identificatiechip, of RFID, die een officiële tijd geeft. Daarna wordt die tijd beschouwd als kwalificatietijd voor andere wedstrijden, zoals de exclusieve Boston Marathon, of in sommige gevallen zelfs als wereldrecord.

Die chip moet nauwkeurig en verifieerbaar zijn om ervoor te zorgen dat hardlopers een nauwkeurige meting van hun wedstrijdtijd hebben. Dus die chip is de perfecte betrouwbare tool om twee van de beste smartwatches die er zijn te vergelijken, terwijl we ook evalueren hoe de populaire hardloop-app Strava omgaat met de informatie van het Garmin-horloge.

Wat hebben Garmin, Strava en Apple te zeggen over een van de beroemdste hardloopwedstrijden aller tijden? We hebben de gps-bestanden en informatie bekeken om het verschil aan te tonen. We hebben geprobeerd de training op beide wearables te beëindigen op het punt waar we de finishlijn passeerden en dat is gelukt, dus er zou slechts een paar seconden verschil moeten zijn.

Garmin Epix Pro: statistieken

Tijd: 4:01:04

Afstand: 42,81km

Gemiddelde snelheid: 5:38/km

Gemiddelde hartslag: 166 BPM

Totale verbande calorieën: 3.005

De Garmin Epix Pro is ons favoriete hardloophorloge. We zijn erg enthousiast over de complexe interface van Garmin, de diepgaande hardloopstatistieken, vele grafieken en hersteldata, zoals de Training Readiness Score. Dankzij de superlange batterijduur kan je niet alleen een behoorlijke hoeveelheid slaap- en herstelgegevens verzamelen, maar ook meerdere lange duurlopen doen in de batterijvretende gps-modus, zonder dat je je voortdurend zorgen hoeft te maken dat je het horloge moet opladen.

De Garmin registreerde de totale afstand als 42,81 km. Hoewel het parcours iets langer was dan 42,2 km, toont de Garmin de afstand die je daadwerkelijk hebt afgelegd, inclusief het ontwijken van andere lopers en het maken van ruime bochten. Hoewel dit misschien niet klinkt alsof het veel extra afstand is, telt het toch op als je ruim vier uur bezig bent.

De Epix Pro registreerde een gemiddeld tempo van 5 minuten en 38 seconden per kilometer. Naast alle andere geregistreerde statistieken was de gemiddelde hartslag 166 BPM tijdens de race, gemeten vanaf de linkerpols, en het totaal aantal verbrande calorieën bedroeg 3.005.

Apple Watch Ultra 2: statistieken

Tijd: 4:01:07

Afstand: 42.38km

Gemiddelde snelheid: 5:41/km

Gemiddelde hartslag: 168 BPM

Totale verbande calorieën: 2.888

Hier worden de dingen pas echt interessant. Garmin en Apple gebruiken verschillende gps-bestanden, hartslagsensoren en algoritmes om informatie te verwerken. Daardoor komen ze ook uit op iets andere resultaten over dezelfde race. De Apple Watch Ultra 2 maakt gebruik van wat Apple een precision dual-frequency gps-systeem noemt, waarbij L1- en L5-satellietbanden worden gecombineerd om nauwkeuriger je positie te bepalen als je langs hoge gebouwen rent.

Garmin gebruikt ook een multiband gps, met de naam SatIQ (Satellite Intelligence), die de optimale gps-modus bepaalt op basis van je omgeving. Als je bijvoorbeeld in de buurt bent van hoge gebouwen of in een dicht bos, zal het horloge multiband gps gebruiken. Wanneer een gps-modus met een laag vermogen dezelfde nauwkeurigheid kan bereiken, bijvoorbeeld in meer open gebieden, schakelt het automatisch over naar die modus.

Het eindresultaat is een verschil van ongeveer 400 meter, en dat lijkt op het eerste gezicht niet veel, maar voor topatleten kan dit het verschil zijn tussen een marathon lopen en diskwalificatie.

Eén ding is ons opgevallen: hoewel de Apple Watch Ultra haarscherp kan zien waar iedereen zich bevindt, geeft Garmin, als je in de splits duikt (de tijd die je over elke kilometer van de race hebt gedaan), de getallen tot op de 10 milliseconden nauwkeurig. Apple geeft de gegevens slechts tot op de seconde nauwkeurig. Misschien is dit waar de extra 0,4 km werd geregistreerd. De Apple Watch registreerde ook een andere hartslag en 117 calorieën verschil in vergelijking met het Garmin-horloge.

Eerlijk gezegd is het verschil klein, vooral bij een inspanning van vier uur. Ontdekken welke van de twee nauwkeuriger is, is moeilijk, maar voor de gemiddelde persoon die op een zaterdag 10 km hardloopt, zijn de verschillen tussen de twee horloges klein genoeg om ze toe te schrijven aan algoritmische verschillen.

Strava statistieken

Tijd: 4:01:04

Afstand: 42,80km

Gemiddelde snelheid: 5:36/km

Gemiddelde hartslag: 166 BPM

Totale verbande calorieën: 3.005

Strava gebruikt de informatie van de Garmin Epix Pro, inclusief de originele gps-informatie van de Garmin om tot de uiteindelijke metingen te komen. Dit is dan ook de reden dat de gezondheidsstatistieken zoals hartslag en calorieën zoveel op elkaar lijken. Strava verwerkt de gps-gegevens echter met een eigen algoritme, dus er zijn kleine verschillen.

Strava heeft de neiging om de Garmin-data iets te onderschatten: in een community post wordt gezegd dat de reden hiervoor is dat Garmin (zowel het toestel als Garmin Connect) afstanden naar boven afrondt, terwijl Strava naar beneden afrondt. Het is slechts 0,01 km langzamer, maar gezien het feit dat beide hetzelfde gps-bestand gebruiken, kun je verschillen zien op je toestel en op Strava wanneer je naar opgenomen trainingen kijkt.

Het eerste getal dat Strava je geeft in het overzicht is de bewegende tijd, niet de totale tijd, dus snelle stops worden niet meegerekend. De geregistreerde bewegende tijd was eigenlijk iets minder dan vier uur. Om de volledige tijd te ontdekken, moet je in de statistieken duiken onder het gedeelte “Analyse”. Garmin doet geen moeite om kwetsbare ego's te beschermen met een snellere tijd en geeft gewoon de totale tijd die op het horloge is geregistreerd.

Hoe doorslaggevend zijn de verschillen?

Beide horloges zijn gemaakt om serieuze races en afstanden aan te kunnen en vertegenwoordigen het allerbeste van respectievelijk Garmin en Apple.

Voor hardlopers geloven we niet dat de verschillen tussen de twee modellen qua statistieken erg groot zullen zijn, behalve voor elitelopers. Amateur hardlopers gebruiken horloges om nauwkeurige locaties en gezondheidsinformatie bij te houden, en in dit opzicht zijn zowel de Apple als Garmin meer dan nauwkeurig genoeg. Hoe zit het met Strava? Als je je ooit hebt afgevraagd waarom er verschillen zijn tussen de metingen van je horloge en de informatie op je Strava-account, dan weet je het nu.